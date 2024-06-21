ثورة في عالم البطاريات.. تقنية جديدة من أبل تُقدم عمرًا أطول 100 مرة

أعلنت شركة TDK، وهي مورد رئيسي لبطاريات أجهزة أبل، عن إنجاز هائل يمكن أن يُحدث ثورة في عمر بطارية سماعات آيربودز وساعات أبل الذكية.

فقد نجحت TDK، وهي أكبر شركة مصنعة لبطاريات الهواتف الذكية في العالم، في تطوير مادة جديدة يمكن استخدامها لإنشاء بطارية ذات “كثافة طاقة أعلى بكثير” من خلايا الليثيوم أيون الحالية.

وتُشير كثافة الطاقة إلى مقدار الطاقة التي يمكن للبطارية تخزينها بالنسبة لحجمها أو وزنها. وستُستخدم هذه المادة في بطارية الحالة الصلبة CeraCharge الجديدة من TDK، والتي تتمتع بكثافة طاقة تبلغ 1000 واط/ساعة لكل لتر، أي ما يقرب من 100 مرة أكثر من بطارية الحالة الصلبة التقليدية.

وتتميز بطاريات الحالة الصلبة CeraCharge بالعديد من المزايا مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون التقليدية، حيث تستخدم هذه البطاريات إلكتروليتاً صلباً قائماً على الأكسيد، على عكس الإلكتروليت السائل المستخدم في بطاريات الليثيوم أيون، مما يجعلها “آمنة للغاية”.

كما أنها ستتوفر بشكل أصغر حجماً، مما يسمح بتصميم أجهزة أصغر وأخف وزناً، ويتم شحنها بشكل أسرع من بطاريات الليثيوم أيون، وتدوم لفترات أطول، ولديها القدرة على مقاومة أفضل للتغيرات في درجات الحرارة، فهي أقل عرضة للتلف الناتج عن التغيرات في درجات الحرارة.

وتقول شركة TDK إن “الحجم الأصغر والسعة الأعلى يساهمان في صغر حجم الجهاز ووقت تشغيل أطول”.

وتم تصميم بطارية CeraCharge لتحل محل البطاريات الأساسية التي تعمل على شكل عملة معدنية، مثل تلك الموجودة في الأجهزة القابلة للارتداء مثل سماعات الرأس اللاسلكية والساعات الذكية وأجهزة السمع.

ستُصنع البطاريات الجديدة بتقنية قابلة لإعادة الشحن، تتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة للبطاريات التي تسعى إلى خفض تأثيرها البيئي.

وتعمل TDK حالياً على إنتاج كميات كبيرة من بطاريات الحالة الصلبة CeraCharge، وتعزيز قدرة البطاريات باستخدام تقنية التصفيح متعدد الطبقات وتوسيع نطاق درجة حرارة التشغيل الخاصة بها.