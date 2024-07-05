سرقة أسرار “أوبن إيه آي” تثير مخاوف من تسريب تقنيات أمريكية متقدمة إلى الصين

تعرضت شركة “أوبن إيه آي”، لعملية اختراق إلكتروني كشفت عن تفاصيل حساسة حول تقنياتها الداخلية.

وبحسب صحفية نيويورك تايمز، تمكن المتسلل من الوصول إلى منتدى نقاش داخلي للموظفين، حيث تمت مشاركة تفاصيل حول أحدث ابتكارات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا للصحيفة، لم يتمكن المخترق من الوصول إلى أنظمة “أوبن إيه آي” التي تستضيف وتشغل برامج الذكاء الاصطناعي، ولم تُسرق أي معلومات عن العملاء أو الشركاء.

وأوضحت الصحفية، أنه بالرغم من ذلك، أثار الحادث مخاوف داخل “أوبن إيه آي” من أن تكون الصين أو جهات أجنبية أخرى هي من وراء عملية الاختراق، بهدف سرقة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي يمكن أن تُشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي.

وتُشير الصحيفة إلى أن هذه المخاوف ليست مُبالغًا فيها، خاصةً مع ازدياد الهجمات الإلكترونية الصينية على الشركات الأمريكية في السنوات الأخيرة.

ففي يونيو الماضي، حذر براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت، من استخدام المتسللين الصينيين لأنظمة الشركة لشن هجمات واسعة النطاق على شبكات الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

يُذكر أن مسؤولي “أوبن إيه آي” لم يُبلغوا السلطات الأمريكية عن الحادث، معتبرين أن المتسلل كان فردًا عاديًا لا ينتمي إلى أي جهة حكومية.

وفي ضوء ذلك، زعم ليوبولد أشنبرينر، مدير البرنامج الفني السابق في “أوبن إيه آي”، أن الشركة لم تبذل جهدًا كافيًا لمنع سرقة تقنياتها من قبل جهات أجنبية، وذلك بعد تعرضها للاختراق مؤخرًا.

ووفقًا لنيويورك تايمز، أرسل أشنبرينر مذكرة إلى مجلس إدارة “أوبن إيه آي” يتهم فيها الشركة بالتراخي في مواجهة التهديدات الأمنية، مما سهل على جهات خارجية، مثل الحكومة الصينية، سرقة أسرارها.

وتأتي هذه الاتهامات بعد طرد أشنبرينر من “أوبن إيه آي” في الربيع الماضي، حيث ادعى أن عملية طرده كانت ذات دوافع سياسية بسبب تسريبه معلومات أخرى.

ورفضت “أوبن إيه آي” هذه الاتهامات، مؤكدة على تقديرها لمخاوف أشنبرينر خلال فترة عمله، وأن عملية طرده لم تكن مرتبطة بها.

وأوضحت ليز بورجوا، المتحدثة باسم الشركة، أن “أوبن إيه آي” تشارك أشنبرينر هدفه ببناء ذكاء اصطناعي عام آمن، لكنها تختلف مع العديد من الادعاءات التي أدلى بها حول تقنياتها.