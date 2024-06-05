تقرير بي دبليو سي الشرق الأوسط.. الاستدامة أولوية متصاعدة في أجندات الشركات

أظهر تقرير الاستدامة الصادر عن بي دبليو سي الشرق الأوسط لعام 2024 توجهًا متزايدًا للشركات في المنطقة نحو تبني الاستدامة كأولوية استراتيجية.

وأشار تقرير بي دبليو سي إلى أن 79% من المسؤولين التنفيذيين قد وضعوا استراتيجيات رسمية للاستدامة، مع تطبيق أكثر من النصف (52%) لهذه الاستراتيجيات بشكل كامل.

ويعكس هذا التوجه المتنامي الوعي المتزايد بأهمية الاستدامة في تحقيق النمو المستدام والمسؤولية المجتمعية.

وقد تجلى هذا الوعي في استحداث مناصب عليا مثل المسؤول التنفيذي لشؤون الاستدامة أو مدير الاستدامة، حيث أشار 48% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن شركاتهم تضم أو تخطط لتعيين مسؤول تنفيذي لشؤون الاستدامة.

وفي سياق متصل، أبرز تقرير بي دبليو سي التزامًا متزايدًا بمستهدفات تحقيق صفر انبعاثات لغازات الدفيئة، حيث أشار نصف المشاركين إلى التزامهم بتحقيق هذا الهدف، ويعمل 26% آخرون على الانضمام إلى هذا الالتزام.

مع ذلك، لا يزال هناك بعض التحديات التي تواجه الشركات في مسيرتها نحو الاستدامة، بما في ذلك المخاوف بشأن التكاليف والعوائد المحتملة لاستثمارات الاستدامة، والحاجة إلى تطوير المهارات اللازمة لتنفيذ استراتيجيات الاستدامة بفعالية.

ولفت التقرير إلى أن المعرفة بكيفية إعداد تقارير الاستدامة وأنظمتها هي من المتطلبات الرئيسية، بالإضافة إلى المهارات التي تركز على المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفيما يتعلق بمصادر التمويل، يظل التمويل الذاتي هو الأكثر شيوعًا، ولكن هناك توجه متزايد نحو استخدام القروض الخضراء وأسواق رأس المال كالسندات الخضراء أو الزرقاء.