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الإمارات.. تغريم شركة 10 ملايين درهم لارتكابها مخالفة “التوطين الصوري”

الشركة عمدت إلى استصدار تصاريح عمل للموظفين، وقيدهم على المنشأة من دون علاقة عمل فعلية.

فريق التحرير by فريق التحرير
تغريم شركة

أصدرت محكمة جنح أبوظبي حكماً يقضي بتغريم شركة خاصة 10 ملايين درهم نظراً لقيامها بتزوير بيانات التوطين وتعيين عدد كبير من المواطنين بشكل صوري، وفقاً وكالة الأنباء الإماراتية وام.

تغريم شركة

اكتشفت وزارة الموارد البشرية أن الشركة قامت بتسجيل أسماء 113 مواطناً إماراتياً كموظفين لديها، ولكن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا يعملون فعلياً في الشركة.

بعد التحقيق، اتضح أن الشركة كانت تستصدر تصاريح عمل زائفة لهؤلاء الأشخاص، وتقيدهم في سجلاتها، دون أن يكون لهم أي دور في العمل. بهذه الطريقة، كانت تحاول تجنب تطبيق قانون التوطين الذي يهدف إلى زيادة فرص عمل الإماراتيين في القطاع الخاص.

تغريم شركة
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فريق التحرير

فريق التحرير

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