اتفاقية لتطوير مهارات المواهب الإماراتية من خلال برنامج “طموحي”

أعلنت “إيتون” شركة حلول إدارة الطاقة الذكية، عن تعاونها مع مجموعة موانئ دبي العالمية “دي بي ورلد” لدعم برنامج “طموحي” التدريبي.

سيكتسب المهنيون الإماراتيون رؤىً حول أفضل الممارسات عبر مجموعة واسعة من الإدارات والأقسام بما فيها إدارة الموارد البشرية، وإدارة التجارة العالمية، وسلاسل التوريد، والمشتريات.

كما سيتمكن المشاركون أيضاَ من العمل مع فرق شركة إيتون في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مما يضمن فرصة للتعاون مع قادة الصناعة على المستوى العالمي.

وقال مروان الجسمي نائب الرئيس الأول، إدارة الموظفين، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: “يؤكد تعاوننا مع شركة إيتون التزام ‘دي بي ورلد’ الراسخ برعاية المواهب والكفاءات الإماراتية وتوسيع نطاق عملها في مختلف الصناعات.

وأطلقت “دي بي ورلد” برنامج “طموحي عام 2016، وهو برنامج تدريبي يهدف إلى المساهمة في دعم جهود حكومة دولة الإمارات في تمكين الشباب الإماراتيين وتزويدهم بالمهارات الضرورية للنجاح، بالإضافة إلى التدريبات المهنية والخبرة العملية في بيئة العمل.