انخفاض أرباح تسلا في الربع الأول من 2024 إلى 1.13 مليار دولار

انخفض صافي دخل شركة تسلا في الربع الأول بنسبة 55%، لكن سعر سهمها ارتفع بعد ساعات التداول حيث قالت الشركة إنها ستسرع إنتاج سيارات جديدة بأسعار معقولة.

وقالت الشركة في أوستن بولاية تكساس إنها حققت 1.13 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/أذار مقارنة بـ2.51 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان المستثمرون والمحللون يبحثون عن بعض الدلائل على أن شركة تسلا ستتخذ خطوات لوقف انخفاض أسهمها هذا العام وزيادة المبيعات. فعلت الشركة ذلك في رسالة إلى المستثمرين، قائلة إن إنتاج نماذج أصغر حجما وبأسعار معقولة سيبدأ قبل التوجيهات السابقة.

النماذج الأصغر، والتي تشمل على ما يبدو السيارة الصغيرة Model 2 والتي من المتوقع أن تكلف حوالي 25000 دولار، ستستخدم أسس مركبات الجيل الجديد وبعض ميزات النماذج الحالية.

وقالت الشركة إنها ستبني على نفس خطوط التصنيع لمنتجاتها الحالية.

ماذا قال إيلون ماسك؟

وفي مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين، قال الرئيس التنفيذي إيلون ماسك إنه يتوقع أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من العام المقبل “إن لم يكن في أواخر هذا العام”.

وقال ماسك إنه لن تكون هناك حاجة إلى مصانع جديدة أو خطوط إنتاج جديدة ضخمة للمركبات الجديدة.

وجاء في خطاب المستثمر: “قد يؤدي هذا التحديث إلى تحقيق خفض أقل في التكلفة مما كان متوقعا في السابق، ولكنه يمكننا من زيادة أحجام سياراتنا بحكمة وبطريقة أكثر كفاءة في النفقات الرأسمالية خلال الأوقات غير المستقرة”.

لكن ماسك أعطى القليل من التفاصيل حول ماهية المركبات الجديدة وما إذا كانت ستكون متغيرات من النماذج الحالية.

وقال إنه يتوقع أن تبيع تسلا المزيد من السيارات هذا العام مقارنة بـ1.8 مليون سيارة في العام الماضي.

ويبدو أن الشركة تعتمد أيضا على مركبة مصممة لتكون سيارة أجرة آلية مستقلة تماما كمحفز لنمو الأرباح في المستقبل. وقال ماسك إنه سيتم الكشف عن سيارة الأجرة الآلية في 8 أغسطس/آب.

أسهم تسلا

وارتفعت أسهم تسلا بنسبة 11% في التعاملات بعد جرس إغلاق أمس الثلاثاء، لكنها انخفضت بأكثر من 40% هذا العام، وارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 5% لهذا العام.

أفادت شركة تسلا أن إيرادات الربع الأول بلغت 21.3 مليار دولار، بانخفاض 9% عن العام الماضي حيث انخفضت المبيعات العالمية بنسبة 9% تقريبا بسبب زيادة المنافسة وتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية.

انخفض هامش الربح الإجمالي للشركة، أي نسبة الإيرادات التي تحتفظ بها بعد النفقات، مرة أخرى إلى 17.4%. قبل عام كان 19.3%، وبلغ ذروته عند 29.1% في الربع الأول من عام 2022.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، خفضت شركة تسلا 2000 دولار من سعر الطرازات Y وS وX في الولايات المتحدة، وبحسب ما ورد قامت بتخفيضات في بلدان أخرى بما في ذلك الصين مع تباطؤ نمو مبيعات السيارات الكهربائية العالمية. كما خفضت تكلفة “القيادة الذاتية الكاملة” بمقدار الثلث إلى 8000 دولار.

كما أعلنت تسلا الأسبوع الماضي أنها ستخفض 10% من موظفيها البالغ عددهم 140 ألف موظف، وقال المدير المالي فايبهاف تانيجا يوم الثلاثاء إن التخفيضات ستكون شاملة. وقال إن شركات النمو تعمل على بناء الازدواجية التي يجب تقليمها مثل الشجرة لمواصلة النمو.