تسلا تربح 9 مليارات دولار من الائتمانات التنظيمية.. فما هي؟

لدي شركة “تسلا” الأمريكية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية طريقة أخرى لتحقيق الأرباح غير بيع السيارات للعملاء، وهي عائدات الائتمانات التنظيمية.

ونجحت شركة تسلا التابعة لأغنى رجل في العالم إيلون ماسك، في تحقيق نحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2023، مما يسمى بعائدات الائتمانات التنظيمية، مستفيدة من فشل منافسيها في بيع ما يكفي من السيارات الكهربائية للوفاء بلوائح الانبعاثات، وفقًا لإيداع حديث للجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية.

ما هي الائتمانات التنظيمية؟

تعتبر الائتمانات التنظيمية أحد أوجه الدعم المقدم من الحكومات لشركات صناعة السيارات الكهربائية التي تلتزم بتطوير الصناعة، وإنتاج، وبيع سيارات صديقة للبيئة تعمل على الحد من انبعاثات الكربون.

وحصلت تسلا على ما نحو 9 مليارات دولار خلال 14 عاما من بيع الاعتمادات التنظيمية، وفقا لبلومبرج.

وتضع نحو 14 ولاية أمريكية ، على رأسها ولاية كاليفورنيا قواعد خاصة للائتمانات التنظيمية، حيث تطلب هذه الولايات من صانعي السيارات إنتاج عدد معين من السيارات عديمة الانبعاثات.

وتحصل شركات صناعة هذه السيارات، على قدر معين من الحوافز بناءً على عدة عوامل فتحصل السيارات عديمة الانبعاثات على المزيد من الائتمانات.

وفي حال فشل شركات صناعة السيارات على الوفاء بحصتها من هذه السيارات فإنها تلجأ لشرائها من الشركات الأخرى التي لديها ائتمانات إضافية زائدة.

وتمتلك شركة Tesla دائمًا ائتمانات تنظيمية زائدة ويمكنها بيعها بفعالية بربح 100%، لكونها تبيع فقط السيارات الكهربائية التي تندرج تحت فئة “السيارات عديمة الانبعاثات”.

ولدى دول الاتحاد الأوروبي، والصين، قواعد صارمة للحد من الانبعاثات مثل تلك القواعد الموجودة في الولايات المتحدة في النظام الائتماني.

9 مليارات دولار عوائد الائتمانات التنظيمية

تعتبر الائتمانات التنظيمية جزءا مهما من تحقيق الأرباح لصالح شركة تسلا، إلا أن الشركة الأمريكية الضخمة رفضت الكشف عن المستفيدين من الاعتمادات، وفقا للموقع.

ومنذ عام 2009 وحتى نهاية عام 2023، فإن تسلا حصلت على ما نحو 9 مليارات دولار من بيع الاعتمادات التنظيمية، وفقا لبلومبرج.

وفي 2020 توقعت الشركة انخفاض الإيرادات من الاعتمادات التنظيمية مع قيام شركات صناعة السيارات الأخرى بزيادة إنتاج السيارات الكهربائية.

وفي ذلك الوقت حذر زاكاري كيرخورن، المدير المالي للشركة: “نحن لا ندير العمل على افتراض أن الائتمانات التنظيمية ستساهم بشكل كبير في المستقبل، لكن ذلك الأمر سيستمر لبعض الوقت، وفي نهاية المطاف سوف ينخفض هذا التدفق من الاعتمادات التنظيمية”.

ومع ذلك، فشل هذا السيناريو إلى حد كبير في التحقق، مع زيادة أرباح Tesla من بيع الائتمانات التنظيمية بشكل طفيف عن عام 2022، عندما حققت نحو 1.776 مليار دولار بهذه الطريقة.

سيطرة تسلا

تستمر شركة صناعة السيارات التي يديرها ماسك في السيطرة على سوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، على الرغم من أنها بدأت تفقد قوتها أمام المنافسين.

ومع ذلك، فإن العديد من أكبر منافسيها يقومون بتقليص خططهم الطموحة للسيارات الكهربائية، حيث قامت شركة فورد بتأجيل استثمارات بقيمة 12 مليار دولار، وأعادت شركة جنرال موتورز تقديم السيارات الهجينة إلى تشكيلتها.

BYD تهدد عرش تسلا

لكن التهديد الأكبر لهيمنة تسلا يأتي من الصين، حيث تفوقت شركة BYD على شركة صناعة السيارات كأكبر بائع للمركبات الكهربائية في العالم في بداية العام.