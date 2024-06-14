“ماسك” ينتصر في “تسلا”.. قصة إقرار مكافأة الـ 56 مليار دولار رغم إلغائها قضائيا

وافق المساهمون في شركة “تسلا” (Tesla) للسيارات الكهربائية الأمريكية، مرة ثانية، على مكافأة عبارة عن حزمة مدفوعات من الأسهم لصالح رئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، قيمتها تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، وذلك رغم إلغاء محكمة أمريكية في ولاية ديلاوير الموافقة السابقة لهم على حزمة المدفوعات في يناير الماضي.

وقد تم تقدير قيمة مكافأة “ماسك“، من حزمة مدفوعات من الأسهم، حين تم الحكم بإلغائها في يناير الماضي، بنحو 56 مليار دولار، لكنها حاليا انخفضت لنحو 45 مليار دولار بسبب انخفاض أسهم “تسلا”.

كما وافق المساهمون، في اجتماعهم السنوي، على النقل القانوني لمقر شركة “تسلا “من ولاية “ديلاوير”، إلى ولاية “تكساس”، وفقا لما أعلنته الشركة في أعقاب الاجتماع.

أغلبية مساهمو “تسلا” يوافقون على المكافأة للمرة الثانية

وقال “إيلون ماسك“، عبر حسابها على منصة التواصل “x”، إن أغلبية المساهمين وافقوا على القرارين، “شكرا لدعمكم”، دون الكشف عن تفاصيل.

Both Tesla shareholder resolutions are currently passing by wide margins!



♥️♥️ Thanks for your support!! ♥️♥️ pic.twitter.com/udf56VGQdo — Elon Musk (@elonmusk) June 13, 2024

ولا تعني إعادة موافقة مساهمو “Tesla” خلال اجتماعهم السنوي الخميس الماضي، على مكأفاة “ماسك”، أن يحصل عليها مباشرة، لوجود عدد من العقبات القانونية الأخرى، يجب عليه مواجهتها قبل حصوله على هذه المكافأة.

دعوى جديدة ضد المكافأة

وأدت الموافقة على القرارين، إلى رفع دعوى قضائية جديدة من المستثمرين في ولاية “ديلاوير”.

أسباب معارضة المساهمين للمكافأة

وحزمة مكافأة “ماسك” شهدت جدل كبير بين عدد من المساهمين البارزين بشركة “تسلا” بين مؤيد، ومعارض.. ومعارضي المكافأة يعترضون عليها للأسباب التالية، حسب شبكة” “CNBC:

1- مجهود “ماسك” مشتت بين “Tesla”، وشركاته الأخرى، مثل شركة “X”، و شركة “Neuralink“، وشركة الذكاء الاصطناعي “xAI”، وشركة “سبيس إكس”.

2- مكافأة “ماسك” مبالغ فيها تعتبر الأكبر في تاريخ الشركات الأمريكية.

3- الأداء المالي لشركة “Tesla” خلال الفترة الأخيرة عليها بعض الملاحظات.

وقال بعض المساهمين البارزين بشركة “تسلا” قبل الاجتماع السنوي، مثل نظام تقاعد المعلمين في ولاية كاليفورنيا، وصندوق الثروة السيادية في النرويج، إنهم يعتزمون التصويت ضد الصفقة.

أسباب موافقة المساهمين على المكافأة

بينما يرى المساهمين البارزين، المؤيدون للمكافأة، ومنهم الملياردير “رون باون”، بأن نجاح ” تسلا” المستقبلي مرتبط بماسك، وأنها حفزته على تحقيق نجاحات “Tesla” المتتالية، وأن إلغاء الموافقة سيدفع “ماسك” للتركيز في مشروعات أخرى.

وهدد “ماسك”، في الأشهر الأخيرة، بأنه إذا إذا لم يحصل على صلاحيات إضافية من حقوق التصويت، بواسطة المكافأة، سوف يقوم بتطوير منتجات الذكاء الاصطناعي في شركات أخرى.

الموافقة على المكافأة أول مرة

ووافق أغلبية مساهمي شركة “تسلا” بنسبة 73%، أول مرة، عام 2018، على منح إيلون ماسك، رئيسها التنفيذي، مكافأة حزمة مدفوعات ضخمة من الأسهم، إذا حققت شركة “Tesla”، عددا من الأهداف الطموحة خلال 10 سنوات.

ومع ذلك، فقد رفع أحد المساهمين دعوى قضائية أمام محكمة أمريكية، ضد القرار، وحصل على حكم قضائي بالغائها.

ما هي مكافأة “ماسك” وأسبابها؟

وتتضمن مكافأة “ماسك”، حزمة مدفوعات أسهم، تصل لنحو 300 مليون سهم من أسهم “تسلا”، على دفعات بسعر عام 2018، أذا حققت الشركة الأمريكية، عدد من الأهداف خلال 10 سنوات، أبرزها كان تضاعف القيمة السوقية للشركة 13 مرة، من 50 مليار دولار إلى 650 مليار دولار.

وتم تحديد قيمة مكافأة “ماسك” من الأسهم، بنحو 56 مليار دولار، بعد تحقق الهدف السابق.

وحقق “ماسك” هدف زيادة القيمة السوقية للشركة الأمريكية إلى 650 مليار دولار في سنوات قليلة، وفي بعض الفترات تجاوزت قيمتها السوقية، نحو تريليون دولار، مما يعني أن قيمة مكافأة “ماسك” بلغت مؤقتا 100 مليار دولار.

وحاليا تبلغ القيمة السوقية لشركة “Tesla” نحو 580 مليار دولار في سوق الأسهم.