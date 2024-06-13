21 مليار دولار أرباحًا.. تسلا تستفيد من “حرب الرسوم” بين أوروبا والصين

ارتفع سهم شركة تسلا للسيارات الكهربائية بنسبة 1.3% في جلسة أمس الأربعاء، ليحقق أعلى مكاسب يومية له في 3 أسابيع، مضيفًا 21 مليار دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاء الارتفاع مدعومًا بقرار الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات جمركية جديدة على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين.

وذكر الاتحاد الأوروبي أن المركبات الصينية تستفيد من “إعانات حكومية غير عادلة تشوه المنافسة”، وأنه سيفرض ضريبة بنسبة 38% على السيارات من الشركات التي لم تتعاون مع تحقيقاته، وبنسبة 21% على شركات صناعة السيارات الصينية الأخرى.

تسلا توظف روبوتات أوبتيموس في مصنع لأول مرة

وفي وقت سابق، أعلنت شركة تسلا أنها بدأت استخدام اثنين من روبوتاتها المتطورة “أوبتيموس” التي تشبه الإنسان في أحد مصانعها، إيذانًا بدخولها حقبة جديدة في التصنيع.

ولكن لم تُفصح الشركة عن موقع المصنع أو المهام الموكلة للروبوتات.

وقالت الشركة في منشور على موقع إكس، إنه تم تطوير 3 مراجعات رئيسية لتصميم الروبوت أوبتيموس و4 مراجعات لليد في العامين الماضيين.

وأضافت أن أوبتيموس يتنقل بشكل مستقل يوميًا في مكاتبها ومختبراتها، وأن اثنين من الروبوتات تم نشرها بالفعل لأداء مهام في المصنع بشكل مستقل.

وكان إيلون ماسك قد صرح في أبريل الماضي بأن الروبوتات تستطيع أداء مهام تصنيع بسيطة في المختبر، وأن الهدف هو استخدامها بشكل محدود على خط الإنتاج. كما أضاف أنه سيتم عرضها للبيع لشركات أخرى بحلول نهاية عام 2025.