تسلا تترنح.. تراجع حاد في الأداء وخطر فقدان مكانتها ضمن الشركات الكبرى

خسرت شركة تسلا 32% من قيمتها السوقية منذ بداية عام 2024، حيث فقدت أكثر من 250 مليار دولار من قيمتها، لتغلق تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض حاد بنسبة 4.7%، لتصبح أحد أسوأ الأسهم أداءً على مؤشر ستاندرد آند بورز 500.

ويأتي هذه الخسائر الضخمة التي تتكبدها تسلا بعد إلغاء الشركة خططها لإنتاج سيارات منخفضة التكلفة، مما أثار صدمة المستثمرين الذين عزفوا عن أسهم الشركة منذ بداية العام.

وتُعد هذه الخطوة مفاجئة، حيث كانت تسلا قد كشفت في وقت سابق عن خطط لإنتاج سيارات رخيصة، لكنها تراجعت عن ذلك القرار وقررت التركيز على تطوير سيارات الأجرة ذاتية القيادة.

ويُعزى هذا التراجع إلى مخاوف من تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية وتزايد حدة المنافسة مع الشركات المحلية في الصين.

ونرصد لكم من خلال السطور التالية المؤشرات التي تدل على التحديات التي تواجهها الشركة، وهي:

التراجع عن الشركات السبع الكبرى

تواجه تسلا خطر فقدان مكانتها ضمن الشركات الأميريكية السبع الكبرى المهيمنة على وول ستريت، وهما: وهي أبل، ومايكروسوفت، وأمازون، و ألفابيت، وميتا، وإنفيديا، وتسلا، وذلك بسبب التراجع الأخير في أسهمها، مما قد يُفسح المجال لشركات أخرى مثل برودكوم وأدفانسيد مايكرو ديفايسيز لتحل محلها.

تراجع حاد في القيمة السوقية

شهدت شركة تسلا تراجعًا حادًا في قيمتها السوقية هذا العام، حيث فقدت أكثر من 250 مليار دولار.

وعلى الرغم من أنها لا تزال علامة السيارات الأكثر قيمة في العالم، إلا أن تويوتا، منافستها اليابانية، تُقلّص الفارق بينهما كل يوم، ويعود ذلك إلى ازدهار الطلب على سيارات تويوتا الهجينة، بينما تواجه تسلا بعض التحديات.

في عام 2021، بلغت قيمة تسلا ذروتها متجاوزة حاجز التريليون دولار، لكن منذ ذلك الحين فقدت أسهمها أكثر من نصف قيمتها.

في المقابل، ارتفعت أسهم تويوتا بنسبة 40% هذا العام، مما أدى إلى زيادة قيمتها السوقية بـ80 مليار دولار، ومع ذلك، يقف تخلف تويوتا عن ركب السيارات الكهربائية بالكامل عائقًا أمام طموحها بتجاوز تسلا.

تراجع طلبيات ومبيعات شركة تسلا

كما كشفت الشركة عن تراجعًا في حجم الطلبيات خلال الربع الأول من عام 2024، وهو أول تراجع فصلي لها منذ الربع الثاني من عام 2020، الذي تأثر بتداعيات جائحة كورونا.

ويرجع الخبراء هذا التراجع إلى سياسة خفض الأسعار التي تنتهجها الشركة، والتي أثرت سلبًا على معدل الإنتاج، وبالتالي حجم المعروض المتوفر للعملاء.

وبالمقارنة مع منافسيها العالميين، تخلفت مبيعات تسلا عن فولكس فاجن وتويوتا وهوندا في عام 2023.

على الرغم من ذلك، لا تزال تسلا تتمتع برأس مال سوقي قوي، حيث يتجاوز نظيره لكل من تويوتا ومرسيدس بنز وبورشه مجتمعة.

تراجع الاهتمام بعلامة تسلا

كشفت دراسة حديثة أجرتها شركة “كاليبر” لأبحاث السوق عن تراجع ملحوظ في عدد الأشخاص المهتمين بشراء سيارات تسلا في المستقبل.

وعزت الدراسة أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا الانخفاض إلى شخصية إيلون ماسك، مؤسس الشركة، المثيرة للجدل.

وبحسب نتائج الدراسة، حصلت علامة تسلا على نسبة تأييد بلغت 31% فقط بين المشاركين في الاستطلاع الذي تم إجراؤه في شهر فبراير.

وتعتبر هذه النسبة أقل من نصف النسبة التي حصلت عليها العلامة في استطلاع عام 2021، حيث بلغت 70%، وهو أول استطلاع تجريه “كاليبر” لقياس مدى اهتمام المستهلكين بعلامة تسلا.