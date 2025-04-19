تسلا تؤجل إطلاق النسخة الأرخص من Model Y في أمريكا

تواجه شركة تسلا تحديات جديدة في خططها التوسعية، إذ تأجل إطلاق إنتاج النسخة منخفضة التكلفة من سيارتها الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات Model Y، والتي كان من المنتظر أن تنعش مبيعات الشركة في السوق الأميركية، وتترقب الأسواق إعلان نتائج تسلا الفصلية المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل.

تأجيل غير معلن لإنتاج النسخة الاقتصادية من Model Y

ووفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة، فأن تسلا كانت تخطط لبدء إنتاج النسخة منخفضة التكلفة من Model Y، والتي تعرف داخلياً بالاسم الرمزي E41، خلال النصف الأول من عام 2025 في الولايات المتحدة، إلا أن الجدول الزمني تأخر لعدة أشهر، ليتراوح الموعد الجديد بين الربع الثالث من العام الجاري وبداية عام 2026. ولم تعلن أسباب التأجيل رسمياً.

وبحسب رويترز، تستهدف تسلا إنتاج نحو 250 ألف وحدة من نسخة Model Y الأرخص في الولايات المتحدة بحلول عام 2026، في خطوة تهدف لتوسيع قاعدة العملاء من خلال تقديم خيار منخفض التكلفة.

وتشمل خطط الشركة المستقبلية تصنيع النسخة نفسها في كل من الصين وأوروبا، وتعد هذه أول مرة يتم فيها الحديث عن تأجيل الإنتاج داخل الولايات المتحدة وأهدافه الكمية.

تأمل تسلا أن تساهم النسخة منخفضة التكلفة من Model Y، إلى جانب نسخة اقتصادية جديدة من Model 3، في جذب عملاء جدد من الفئة المتوسطة، وتعويض التراجع في الطلب.

ويبلغ سعر النسخة الحالية من Model Y “بعيدة المدى” ذات الدفع الرباعي نحو 49 ألف دولار قبل الخصومات الضريبية التي تقدر بـ 7500 دولار، بينما يتوقع أن تكون النسخة الجديدة أقل تكلفة بنسبة 20% وأصغر حجمًا.

خطط إنتاج في الصين وتأجيل شحنات من هناك

وفقًا لتقارير سابقة نشرتها رويترز الشهر الماضي، من المقرر أن تبدأ تسلا إنتاج نسخة E41 في الصين بحلول عام 2026، مع تصميم أكثر كفاءة في التكلفة وحجم أصغر.

وفي المقابل، علقت الشركة مؤخرًا بعض خطط شحن المكونات من الصين إلى الولايات المتحدة لطرازات Cybercab وSemi بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، والتي تبلغ 25% على السيارات وقطع الغيار المستوردة.

ورغم ذلك، نجحت تسلا خلال العامين الماضيين في زيادة الاعتماد على مصادر محلية لأجزاء السيارات، ما يقلل من تأثر الطراز الجديد بهذه الرسوم.

تحديات تسلا في السوق العالمية

تواجه تسلا تحديات متعددة هذا العام، أبرزها تراجع التسليمات السنوية للمرة الأولى منذ سنوات، إلى جانب تراجع الطلب، وتقادم طرازاتها الحالية، وعدم وجود سيارة منخفضة السعر فعّالة في خطوط الإنتاج.

كما تضررت سمعة الشركة نتيجة ارتباط رئيسها التنفيذي إيلون ماسك بسياسيين من اليمين المتطرف، بحسب بعض المحللين.

وكان ماسك قد وعد سابقًا بإطلاق سيارة كهربائية بسعر يبدأ من 25 ألف دولار، لكنه أعلن لاحقًا تراجعه عن الخطة لصالح التركيز على مشروع سيارات الأجرة الذاتية “روبوتاكسي”.