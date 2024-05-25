تسريبات جهاز iMac من أبل.. شريحة M4 وشاشة أكبر

تخطط شركة أبل لتحديث جهاز iMac مقاس 24 بوصة في أقرب وقت من عام 2024، حتى نتمكن من رؤية نموذج جديد بشريحة M4 قبل نهاية العام.

تعمل أبل على إصلاح خط Mac بالكامل باستخدام شرائح M4 التي تركز على الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ‌iMac‌.

شريحة M4

من المتوقع أن يحصل الجيل التالي من ‌iMac‌ مقاس 24 بوصة على شريحة M4، وهي نفس الشريحة التي استخدمتها أبل لأحدث موديلات iPad Pro. تحتوي أجهزة iMacs حاليا على شريحة M3، لذا سيكون M4 بمثابة تحديث مباشر.

تم بناء M4 على نفس تقنية 3 نانومتر مثل M3، ولكنها شريحة من الجيل الثاني مع بعض التحسينات في السرعة والكفاءة. في اختبار قياس Geekbench، أثبتت M4 أنها أسرع بنسبة تصل إلى 25% من شريحة M3، وهي قفزة ملحوظة في الأداء.

حصلت M3 على درجة أحادية النواة تبلغ 3,087 ودرجة متعددة النواة تبلغ 11,702، بينما حصلت M4 على درجة أحادية النواة تبلغ 3,695 ودرجة متعددة النواة تبلغ 14,550.

تحتوي شريحة M4 من أبل على وحدة معالجة مركزية ذات 10 نواة ووحدة معالجة رسومات ذات 10 نواة، وتتميز بستة أنوية للكفاءة وأربعة أنوية للأداء. هناك نوع مختلف من M4 مزود بوحدة معالجة مركزية ذات 9 أنوية استخدمتها شركة أبل في ‌iPad Pro‌، ولكن من غير المرجح أن يتم تقديم هذه الشريحة في ‌iMac‌.

وفقا لـ”macrumors”، ستحصل أجهزة Mac الأخرى على شرائح M4 Pro وM4 Max وM4 Ultra تمت ترقيتها، لكن ‌iMac‌ مقاس 24 بوصة هو منتج مبتدئ على قدم المساواة مع أجهزة مثل MacBook Air، لذلك سيتم تقديمه فقط مع شريحة M4.

أبل.. تصميم ‌iMac‌

أعادت أبل تصميم ‌iMac‌ آخر مرة في عام 2021، ولا توجد دلائل على وجود مظهر جديد في الأفق. من المحتمل أن يركز تحديث ‌iMac‌ لعام 2024 على الأجزاء الداخلية بدلاً من أي تغييرات في التصميم تواجه الخارج.

كانت هناك شائعات مستمرة عن جهاز iMac ذو شاشة أكبر يبلغ حجمها حوالي 30 بوصة، لكن هذا الجهاز كان لا يزال في المراحل الأولى من التطوير في منتصف عام 2023، ولا توجد معلومات حول الموعد الذي قد يأتي فيه جهاز ‌iMac‌ أكبر. خارج.

هناك احتمال أن نراها في وقت ما في عام 2025، لكنها لن تأتي في عام 2024. وستلتزم شركة أبل هذا العام بجهاز iMac‌ مقاس 24 بوصة، كما فعلت منذ التوقف عن الطراز مقاس 27 بوصة في عام 2022.

في شهر أبريل/نيسان الماضي، قال مارك جورمان من بلومبرغ إن جهاز iMac مقاس 24 بوصة سيشهد على الأرجح تحديثا لشريحة M4 “في نهاية العام تقريبًا”.

تعقد شركة أبل أحيانا أحداثا في أكتوبر/تشرين الأول أو نوفمبر/تشرين الثاني عندما يُتوقع ظهور أجهزة Mac جديدة، لذلك يمكننا رؤية ‌iMac‌ في هذا الإطار الزمني تقريبا.

ومن المتوقع أيضا أن تقوم شركة أبل بتحديث طرازات MacBook Pro وMac mini قبل نهاية العام.