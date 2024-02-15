“تبريد” تعلن عن إيرادات 2.4 مليار درهم في 2023

حققت شركة “تبريد” نتائج قوية في عام 2023، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 9% إلى 2.4 مليار درهم، وارتفع صافي أرباحها قبل احتساب الضريبة المؤجلة بنسبة 10% إلى 751 مليون درهم.

وتعزّزت ميزانية الشركة العمومية بشكل أكبر، حيث انخفضت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك من 4.49 مرة إلى 4.11 مرة.

وانخفض صافي الديون في عام 2023 نتيجة للإيرادات النقدية القوية، ولانخفاض إجمالي الدين بفضل إستراتيجيتها الاستباقية في إدارة الديون.

ونجحت الشركة في تخفيض صافي تكاليف التمويل بنسبة 24%، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، كما واصلت على مدار العام الماضي، الحفاظ على تدفقاتها النقدية القوية، مدعومة بالعقود الطويلة الأجل وبهوامش الربح المرنة، والإدارة الفعالة لرأس المال التشغيلي.

وبلغ إجمالي صافي الدخل النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية 1.31 مليار درهم في عام 2023، مقارنة مع 1.35 مليار درهم في عام 2022، في حين ارتفعت التدفقات النقدية الحرّة بنسبة 8% لتبلغ 1.21 مليار درهم.

شركة تبريد.. توزيع الأرباح

وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح قياسية عالية تبلغ 15.5 فلس للسهم الواحد، بما يمثل زيادة بنسبة 15% عن الأرباح الموزعة في عام 2022.

ومع صدور قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي، كان هناك تأثير محاسبي غير نقدي وغير مكرر للالتزام الضريبي المؤجل بقيمة 359 مليون درهم إماراتي، حيث بلغ صافي أرباح الشركة 431 مليون درهم إماراتي في عام 2023.

وخلال العام الماضي أضافت الشركة 53 ألف طن تبريد من الوصلات الجديدة عبر مشاريعها في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي، وجاء هذا التوسع مدفوعًا إلى حدّ كبير بالتوصيلات الإضافية في مناطق الامتياز الحالية، بالإضافة إلى بناء المحطات الجديدة.

كما واصلت تعزيز حضورها داخل أسواقها الرئيسية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، عبر إضافة 31 ألف طن في دولة الإمارات، و14 ألف طن في المملكة العربية السعودية، و3 آلاف طن في البحرين، وألف طن تبريد في عُمان.

كما شهد العام الماضي دخول “تبريد” إلى السوق الهندية عبر عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة “تاتا للعقارات”.

ومع توسعها نحو السوق الدولية، حافظت “تبريد” على التزامها بتحسين مشاريعها الحالية لتعزيز الإيرادات، حيث ارتفع إجمالي سعة وصلات التبريد في عام 2023 ليصل إلى 1.303 مليون طن تبريد.