فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inشركاتآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار الإمارات

تاكسي دبي تسجل نموا في الأرباح والإيرادات

وافق مجلس إدارة تاكسي دبي على توزيع أرباح بقيمة 159.3 مليون درهم عن النصف الأول.

فريق التحرير by فريق التحرير
تاكسي دبي

أعلنت شركة تاكسي دبي اليوم عن نتائج مالية قوية للنصف الأول من العام، حيث سجلت ارتفاعا ملحوظا في إيراداتها وأرباحها، وشهدت الشركة نموا بنسبة 14% في إجمالي الإيرادات، لتصل إلى 1.09 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الطلب على خدماتها.

كما كشفت النتائج عن ارتفاع في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 27%، لتصل إلى 309.3 مليون درهم. ويعكس هذا النمو القوي نجاح الاستراتيجيات التي تتبعها الشركة وتعزيز مكانتها في سوق النقل بدبي.

تاكسي دبي

وشهد قطاع مركبات الأجرة نموا بنسبة 12%، ليصل إجمالي إيراداته إلى 939 مليون درهم.

كما حقق قطاع مركبات الليموزين زيادة بنسبة 6%، وبلغت إيراداته 61.7 مليون درهم، ونجحت الشركة في إتمام 23 مليون رحلة خلال الفترة، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام السابق.

وعزت شركة تاكسي دبي هذا النمو إلى عدة عوامل، منها زيادة عدد المركبات، وارتفاع كفاءة العمليات، والتوسع في الخدمات الرقمية.

تاكسي دبي
تاكسي دبي

وأكد سعادة عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي، أن مجلس الإدارة وافق على توزيع أرباح بقيمة 159.3 مليون درهم عن النصف الأول من العام، معربًا عن ثقته في مستقبل الشركة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...