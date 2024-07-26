تاكسي دبي تسجل نموا في الأرباح والإيرادات

أعلنت شركة تاكسي دبي اليوم عن نتائج مالية قوية للنصف الأول من العام، حيث سجلت ارتفاعا ملحوظا في إيراداتها وأرباحها، وشهدت الشركة نموا بنسبة 14% في إجمالي الإيرادات، لتصل إلى 1.09 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الطلب على خدماتها.

كما كشفت النتائج عن ارتفاع في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 27%، لتصل إلى 309.3 مليون درهم. ويعكس هذا النمو القوي نجاح الاستراتيجيات التي تتبعها الشركة وتعزيز مكانتها في سوق النقل بدبي.

وشهد قطاع مركبات الأجرة نموا بنسبة 12%، ليصل إجمالي إيراداته إلى 939 مليون درهم.

كما حقق قطاع مركبات الليموزين زيادة بنسبة 6%، وبلغت إيراداته 61.7 مليون درهم، ونجحت الشركة في إتمام 23 مليون رحلة خلال الفترة، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالعام السابق.

وعزت شركة تاكسي دبي هذا النمو إلى عدة عوامل، منها زيادة عدد المركبات، وارتفاع كفاءة العمليات، والتوسع في الخدمات الرقمية.

تاكسي دبي

وأكد سعادة عبد المحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة شركة تاكسي دبي، أن مجلس الإدارة وافق على توزيع أرباح بقيمة 159.3 مليون درهم عن النصف الأول من العام، معربًا عن ثقته في مستقبل الشركة.