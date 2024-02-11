بـ 2 مليار دولار.. بيزوس يبيع 12 مليون سهم من أمازون

للمرة الاولي منذ عام 2021، باع جيف بيزوس، ثاني أغنى رجل في العالم، نحو 12 مليون سهم من أسهم شركة أمازون الأمريكية العملاقة، الأسبوع الماضي.

وجرت عمليات البيع يومي الأربعاء والخميس وجذبت نحو 2 مليار دولار، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء بلومبرج.

ومطلع شهر فبراير الجاري، قالت “أمازون” أن مؤسسها جيف بيزوس صاحب الثروة المقدرة بنحو 200 مليار دولار، يخطط لبيع نحو 50 مليون من أسهم “أمازون” على مدار هذا العام.



ووفقا للعديد من المحللين فإن ثاني أغني رجل في العالم، من المتوقع أن يستفيد من الارتفاع الكبير الذي تشهده الأسهم في الفترة الحالية، وهو ما قلص الفارق بينه وبين إيلون ماسك أغنى رجل في العالم إلى 9 مليارات دولار فقط، بعدما كان الفارق يزيد عن 20 مليار دولار.

وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات، فإن ثروة مؤسس شركة أمازون الأمريكية ارتفعت منذ مطلع عام 2024، بما يزيد على 22 مليار دولار، لتسجل مع إغلاق يوم الجمعة الماضي نحو 200 مليار دولار، نتيجة لارتفاع 13% في أسهم شركة أمازون.



وأصبح مؤسس أمازون على بُعد 9 مليارات دولار فقط، ليصبح أغنى رجل في العالم اللقب الذي استحوذ عليه الملياردير الأمريكي إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا، بثروة تقدر بنحو 209 مليارات دولار.

وتكبد “ماسك” خسائر ضخمة منذ مطلع العام الجاري، حيث فقد نحو 20 مليار دولار خلال هذه المدة فقط، نتيجة التراجع الكبير في أسهم شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، التي خسرت نحو 24% هذا العام.

في نهاية ديسمبر الماضي، بلغ ما يملكه جيف بيزوس من أسهم أمازون نحو 988 مليون سهم، تعادل نحو 10% من أمازون، وهي حصة بقيمة 169 مليار دولار.