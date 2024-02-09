“بيانات” تحقق نمواً في الإيرادات بنسبة 47% خلال 2023

تُسدل شركة بيانات الستار على عام 2023 بإنجاز استثنائي، حيث حققت نموًا في الإيرادات بنسبة 47% لتصل إلى 371 مليون درهم، بينما ارتفع صافي أرباحها بنسبة 15%، ليصل إلى 30 مليون درهم.

وعززت الشركة مكانتها المالية من خلال سلسلة من الاستحواذات الإستراتيجية على أصول جديدة.

حلول ذكية تقود النمو:

لعبت حلول بيانات الذكية، مثل حلول العمليات الذكية (SOPS) وحلول الفضاء الذكية (SPAS)، دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة العمليات وإنتاجية شركائها.

وقال حسن الحوسني، العضو المنتدب للشركة، “تُجسد نتائجنا لعام 2023 نجاح استراتيجيتنا طويلة الأمد،”

وأضاف:”لم نشهد فقط زيادة في الإيرادات، بل حققنا أيضًا وضعًا ماليًا مستقرًا خالٍ من الديون.

اندماج بيانات مع الياه سات:

أعلنت الشركة عن دمجها مع شركة الياه سات، مما سيخلق كيانًا جديدًا يُعرف باسم Space42. سيُصبح Space42 من بين أكثر الشركات المدرجة قيمة في قطاع الفضاء على مستوى العالم، مما سيفتح آفاقًا واسعة لتحقيق نمو عالمي ملحوظ وتعاون دولي مثمر.