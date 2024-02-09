فريق التحرير by فريق التحرير

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“بيانات” تحقق نمواً في الإيرادات بنسبة 47% خلال 2023

أعلنت بيانات عن دمجها مع شركة الياه سات، مما سيخلق كيانًا جديدًا يُعرف باسم Space42

فريق التحرير by فريق التحرير

تُسدل شركة بيانات الستار على عام 2023 بإنجاز استثنائي، حيث حققت نموًا في الإيرادات بنسبة 47% لتصل إلى 371 مليون درهم، بينما ارتفع صافي أرباحها بنسبة 15%، ليصل إلى 30 مليون درهم.

وعززت الشركة مكانتها المالية من خلال سلسلة من الاستحواذات الإستراتيجية على أصول جديدة.

حلول ذكية تقود النمو:

لعبت حلول بيانات الذكية، مثل حلول العمليات الذكية (SOPS) وحلول الفضاء الذكية (SPAS)، دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة العمليات وإنتاجية شركائها.

وقال حسن الحوسني، العضو المنتدب للشركة، “تُجسد نتائجنا لعام 2023 نجاح استراتيجيتنا طويلة الأمد،”

وأضاف:”لم نشهد فقط زيادة في الإيرادات، بل حققنا أيضًا وضعًا ماليًا مستقرًا خالٍ من الديون.

بيانات

اندماج بيانات مع الياه سات:

أعلنت الشركة عن دمجها مع شركة الياه سات، مما سيخلق كيانًا جديدًا يُعرف باسم Space42. سيُصبح Space42 من بين أكثر الشركات المدرجة قيمة في قطاع الفضاء على مستوى العالم، مما سيفتح آفاقًا واسعة لتحقيق نمو عالمي ملحوظ وتعاون دولي مثمر.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...