بوينغ تتقدم بطلب لتأسيس مقرها الإقليمي في الرياض

تقدمت شركة “بوينغ” بطلب للحصول على رخصة لإنشاء مقرها الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في الرياض، حيث تحث الحكومة السعودية بشكل متزايد الشركات على تعزيز وجودها المحلي، كما أوردت وكالة “بلومبيرغ”.

وقد تقدمت مصنعة الطائرات التجارية الأمريكية بطلبها الرسمي “منذ بضعة أيام”، وتعمل مع وزارة الاستثمار للحصول على الموافقة، وفق تصريحات أسعد الجميعي، رئيس “بوينغ السعودية”، خلال معرض الدفاع العالمي المنعقد في الرياض.

ومنحت السعودية الشركات العالمية مهلة حتى الأول من كانون الثاني / يناير لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية من أجزاء أخرى من الشرق الأوسط، أو المخاطرة بإنهاء عقود مع الحكومة وفقدان صفقات مربحة مع المملكة.

وتعتبر شركات “إيرباص”، و”أوراكل”، و”فايزر” أحدث المؤسسات التي حصلت على تراخيص لتأسيس مراكز إقليمية في السعودية في الأشهر الأخيرة.

وقد أعلنت السعودية عن قواعد المقرات الإقليمية الجديدة في 2021.

وأكدت “بوينغ” أن لديها حالياً مكاتب في الشرق الأوسط في أبوظبي ودبي والكويت والرياض، وقالت إنه من غير الواضح كيف ستتأثر هذه العمليات بأي موافقة محتملة على تأسيس مقر إقليمي في السعودية.

وقالت شركة “رولز رويس هولدينغز” إنها تعمل حالياً مع الحكومة للتعمق في فهم المتطلبات الجديدة والالتزام بها. كما قالت شركة “ليوناردو” إنها تقدمت أيضاً بطلب للحصول على رخصة مقر إقليمي.