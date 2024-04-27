بورصة لندن مهددة بهروب جماعي للشركات بقيمة 100 مليار جنيه إسترليني

تتصاعد المخاوف في لندن من احتمال حدوث أزمة مالية عميقة، وذلك بعد الكشف عن موجة هروب مقبلة من بورصة لندن قد تؤدي إلى إحداث هزة قوية في السوق.

ووفقا لما ورد عن صحيفة “إيفننج ستاندرد” الصادرة في لندن، تشير التقديرات إلى أن قيمة الشركات التي تخطط للخروج من بورصة لندن حتى الآن هذا العام تصل إلى 100 مليار جنيه إسترليني (125 مليار دولار أمريكي)، إما عن طريق عمليات الاستحواذ أو نقل المقر الرئيسي لأسهمها إلى الخارج.

ويُخشى الخبراء من أن هذه الموجة من الهروب قد تكون مجرد بداية، وأن المزيد من الشركات قد تتبع خطاها في المستقبل.

ووفقا لبحث أجرته الصحيفة، وبنك (Peel Hunt) الاستثماري، تفاصيل الهروب من بورصة لندن، كالتالي:

شركات بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني وافقت على بيعها في عام 2024.

شركات بقيمة 38 مليار جنيه إسترليني تنقل قوائمها الرئيسية إلى الخارج.

رفضت شركة “أنجلو أميركان” أكبر عرض استحواذ حتى الآن كان بقيمة 31 مليار جنيه استرليني، معتبرةً أنه “يقلل من قيمة الشركة وكان انتهازياً”.

إجمالي رأس المال السوقي المتضمن في عملية النزوح يصل إلى 95 مليار جنيه إسترليني.

ومن جانبه، حذر تشارلز هول، رئيس الأبحاث في شركة “بيل هانت”، أن غادرت 21 شركة بالفعل أو بصدد الخروج من بورصة لندن، من بينها 12 شركة مدرجة في مؤشر فوتسي 350، مما يشير إلى اتجاه مقلق.

ويضيف هول: “نُصدّر بسرعة بعض أفضل شركاتنا نموًا، مثل شركة Darktrace التي انتقلت إلى الأسهم الخاصة الأمريكية. هذا يُظهر بوضوح الحالة المزرية لسوق لندن والحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير لاستعادة القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات، بما في ذلك إلغاء رسوم الدمغة وإصلاح نظام التقاعد وإدخال قانون ضرائب بريطاني أكثر جاذبية.”

ويُعرب الرؤساء التنفيذيون عن إحباطهم من التقييمات المنخفضة نسبياً للشركات الكبرى في لندن، مقارنةً بتلك المعروضة في الأسواق الأخرى، مثل بورصة نيويورك.

وتُشير “إيفننج ستاندرد” إلى احتمال حدوث هزات أرضية أكبر في المستقبل، حيث يُطلق خبراء السوق على هذه الظاهرة اسم “البيع الكبير بأسعار بخسة في لندن”.

يتساءل توني كروس من قاعدة بيانات الاستثمار إنفستيجيت متى ستُضطر إدارة أنجلو لقبول عرض عدائي أو إدراج الشركة بتقييم دقيق، كما يتساءل عن سبب عدم قدرة سوق لندن على تقييم الشركات الكبيرة بدقة.

ووصف دان كواتسوورث، من شركة الوساطة “إيه جيه بيل”، الوضع الحالي بأنه “أزمة حقيقية” تواجهها لندن، حيث تواجه العاصمة البريطانية صعوبات في “الحفاظ على سلامة السوق المالية في بريطانيا”.