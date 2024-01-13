بورشه تحقق نمواً في المبيعات بنسبة 11% في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند

أظهرت بيانات رسمية أن شركة بورشه، الشركة الألمانية المتخصصة في صناعة السيارات الرياضية، حققت نمواً في مبيعاتها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند بنسبة 11% في العام 2023.

وبحسب البيانات، تم تسليم 9,135 سيارة جديدة للعملاء في المنطقة خلال العام الماضي، مقارنة بـ 8,238 سيارة في العام 2022، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على سيارات بورشه الفاخرة.

وقال الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا م.م.ح، في تصريح صحفي: أن النمو في المبيعات جاء نتيجة لإطلاق عدد من السيارات الجديدة والمحدثة في السوق، مثل كاين وتايكان، وكذلك تنظيم العديد من الفعاليات والمهرجانات التي جذبت اهتمام الجمهور والمحبين لسيارات بورشه

بورشه تحقق نمواً في المبيعات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند

ومن بين هذه الفعاليات، مهرجان “رموز بورشه” الذي أقيم في دبي في شهر نوفمبر، والذي شهد حضور أكثر من 27,000 زائر، وعرض سيارة باناميرا الجديدة لأول مرة في العالم، بالإضافة إلى الاحتفال بمناسبتين تاريخيتين لبورشه، هما مرور 75 عاماً على إنتاج أول سيارة رياضية للشركة، ومرور 60 عاماً على ظهور سيارة 911 الأيقونية.

وأشار بروينل إلى أن بورشه تخطط لمواصلة توسيع حضورها في المنطقة في العام 2024، من خلال إطلاق سيارتي مَكان وتايكان الكهربائيتين بالكامل، وافتتاح وتحديث عدة مراكز وصالات عرض في مختلف الدول.