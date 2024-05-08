بريسايت تبدأ عام 2024 بأداء قوي وتتوقع المزيد من النمو

أعلنت شركة “بريسايت” اليوم عن نتائجها للربع الأول من عام 2024، والتي أظهرت تحقيقها نموًا قويًا في كل من الإيرادات والربحية. ويعود هذا الأداء المتميز إلى توقيع الشركة لعقود متعددة السنوات،

أبرز نتائج شركة “بريسايت” في الربع الأول:

زيادة الإيرادات بنسبة 15.9% لتصل إلى 262.1 مليون درهم إماراتي، مقارنةً بالربع الأول من عام 2023.

ارتفاع صافي الربح قبل الضريبة بنسبة 45.8% ليصل إلى 105.6 مليون درهم إماراتي.

هامش صافي الربح قبل الضريبة يُسجّل 40.3%، مُقابل 32.0% في الربع الأول من عام 2023.

الأسواق الدولية تُساهم بنسبة 23.9 مليون درهم إماراتي في إيرادات الربع الأول.

تخصيص 23.9 مليون درهم إماراتي لتكاليف الموظفين والتسويق استعدادًا للنمو المستقبلي.

وقال توماس براموتيدهام، الرئيس التنفيذي لشركة بريسايت: “إنّ تركيزنا على توقيع عقود متعددة السنوات يُتيح لنا الاستقرار المالي ويُعزّز قدرتنا على الاستثمار في النمو العضوي وغير العضوي في المستقبل.”