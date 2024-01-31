باي بال تنضم إلى قافلة شركات التكنولوجيا التي تخفض الوظائف

أعلنت شركة باي بال هولدنجز يوم الثلاثاء عن خطتها لتخفيض حوالي 7% من إجمالي قوتها العاملة، ما يعادل حوالي 2500 موظف، وذلك نتيجة لتراجع حصتها في السوق.

وأوضحت الشركة العاملة في مجال الدفع الإلكتروني أن هذا الإجراء يأتي في إطار مواجهتها لـ “بيئة ماكرو اقتصادية صعبة”.

يأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها شركات التكنولوجيا في الوقت الحالي.

باي بال تنضم لقائمة الشركات التي خفضت موظفيها

وتنضم باي بال بهذا القرار إلى قائمة الشركات الكبيرة التي أعلنت عن خفض في عدد موظفيها خلال الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق من هذا العام، قامت شركات مثل ألفابت (شركة الأم لجوجل)، وأمازون، ومايكروسوفت بإعلان تخفيض وظائف بأعداد كبيرة.

رئيس شركة باي بال، دان شولمان، أشار في بيان إلى ضرورة تكييف الشركة مع “تطور العالم وعملائنا ومنافسينا”.

ويأتي هذا الإعلان في ظل تراجع في صناعة التكنولوجيا، حيث حذرت سناب – الشركة الأم لمنصة التواصل الاجتماعي سناب شات – من تراجع يصل إلى 10% في إيراداتها للربع الأول من العام.

وفي تطور آخر، أعلنت شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (AMD) عن انخفاض بنسبة 98% في صافي الدخل للربع الأخير من عام 2022، مشيرة إلى توقعات بانخفاض الإيرادات بنسبة تصل إلى 10% في الربع الحالي.

بشكل متزامن، أعلنت شركة SK هاينكس، ثاني أكبر شركة في العالم لصناعة ذاكرة الرقائق، عن أكبر خسارة فصلية في تاريخها بسبب تراجع المبيعات بنسبة 38%.

وأشارت الشركة إلى انخفاض أسعار رقائق الكمبيوتر وتوقعات بتفاقم الركود في صناعة التكنولوجيا في الأشهر القادمة.

يتزامن هذا مع إعلانات أخرى لتخفيض الوظائف من قبل شركات كبيرة في الصناعة، مما يعكس التحديات التي تواجهها قطاعات التكنولوجيا في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.