ارتفاع أرباح باركن بنسبة 5% ليصل إلى 103.7 مليون درهم

أعلنت شركة باركن، عن نتائجها المالية القوية للربع الأول من عام 2024، والتي أظهرت نموًا ملحوظًا في جميع المؤشرات الرئيسية.

أبرز نتائج شركة باركن للربع الأول من عام 2024:

ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 5% ليصل إلى 103.7 مليون درهم.

زيادة الإيرادات بنسبة 8% لتصل إلى 215.3 مليون درهم.

ارتفاع الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 33% لتصل إلى 138.3 مليون درهم.

تعزيز مكانة الشركة كمزود رائد لحلول مواقف المركبات في دبي بتوفير 197.3 ألف موقف.

وشهدت مواقف المركبات العامة “باركن” زيادة بنسبة 1%، حيث ارتفع عددها من 173.6 ألف موقف في الربع الأول من عام 2023 إلى 176.2 ألف موقف في الربع الأول من عام 2024.

وسجلت مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين زيادة بنسبة 4%، حيث ارتفعت من 17.2 ألف موقف في الربع الأول من عام 2023 إلى 17.9 ألفًا في الفترة نفسها من عام 2024.

وارتفع إجمالي عدد معاملات مواقف المركبات بنسبة 9% من 29.9 مليون في الربع الأول من عام 2023 إلى 32.5 مليون في الربع الأول من عام 2024.

وزاد إجمالي عدد البطاقات والتصاريح والاشتراكات الموسمية الصادرة بنسبة 35% ليبلغ 32.4 ألفًا في الربع الأول من عام 2024 مقارنةً ب 24 ألفًا في الفترة نفسها من عام 2023.

وارتفع إجمالي عدد المخالفات الصادرة بنسبة 2% من 369.5 ألفًا في الربع الأول من عام 2023 إلى 378.4 ألفا في الربع الأول من عام 2024.