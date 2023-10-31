اوريدو قطر.. 17.2 مليار ريال ايرادات و156 مليون مشترك

أعلنت مجموعة Ooredoo “اوريدو” قطر اليوم عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

ونمت إيرادات المجموعة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بنسبة 2٪ لتصل إلى 17.2 مليار ريال قطري مقارنة ب 16.9 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من العام السابق.

وقابل النمو القوي في العراق والجزائر والكويت وجزر المالديف جزئيا انخفاض في الإيرادات في قطر وعمان وتونس، فضلا عن انخفاض قيمة صرف العملات الأجنبية في ميانمار وفلسطين.

وبعد نهاية الربع، لحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية في غزة، مما أثر سلبا في العملية الفلسطينية. تسهم فلسطين بنحو 2٪ من إيرادات المجموعة، وعلى أساس موحد، فإن التأثير ليس جوهريا.

وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، ارتفعت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 4٪ لتصل إلى 7.4 مليار ريال قطري، مع توسع هامش الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات بمقدار 1 نقطة مئوية، مستفيدة من النمو القوي وتدابير التحكم في التكاليف المنضبطة.

وقابل التحسن القوي في الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات في العراق والجزائر والكويت انخفاض الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات في قطر وعمان وتونس.

وبلغ ارتفاع الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات 4٪ ليصل إلى 7.4 مليار ريال قطري، وتحسن هامش الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات ليصل إلى 43٪، مرتفعا بنسبة 1 نقطة مئوية.

الاستعراض الاستراتيجي

لا تزال Ooredoo ملتزمة باستراتيجيتها القائمة على خمس ركائز أساسية هي: تقديم تجربة استثنائية للعملاء، وتمكين موظفينا، ورعاية المواهب، ودفع عجلة الابتكار كشركة اتصالات ذكية، والتطوير المستمر لعملياتنا الأساسية وتعزيزها، والحفاظ على محفظة تركز على القيمة.

وقد أعلنت في 24 يوليو 2023 عن تحديث حول التقدم المحرز في إطار ركيزة محفظتها التي تركز على القيمة في استراتيجيتنا، حيث أوضحت أن Ooredoo وزين وتاسك تاورز القابضة دخلت في مفاوضات حصرية لإنشاء شركة أبراج مستقلة تضم ما يصل إلى 30,000 برج. المفاوضات جارية في هذه الصفقة المعقدة، ونحن نهدف إلى التوقيع قبل نهاية العام.

في 06 ديسمبر 2023، ستنظم مجموعة Ooredoo يوما لأسواق رأس المال، حيث سنقدم تحديثا حول كيفية تقدمنا في ركائزنا الاستراتيجية.

صافي الربح

ارتفع صافي الربح بنسبة 28٪ ليصل إلى 2.7 مليار ريال قطري، موازنة ب 2.1 مليار ريال قطري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

وبالمثل، نما صافي الربح العادي، الذي يأخذ في الاعتبار التعديلات المختلفة مثل تأثير صرف العملات الأجنبية، وانخفاض القيمة، وثلاثة بنود لمرة واحدة (مكاسب بقيمة 446 مليون ريال قطري من الدعوى القانونية لشركة NMTC، ومكاسب اكتتاب شركة ميزة بقيمة 139 مليون ريال قطري ومكاسب بقيمة 56 مليون ريال قطري من مبيعات الأبراج الإندونيسية)، بنسبة 19٪ على أساس سنوي ليصل إلى 2.5 مليار ريال قطري، موازنة ب 2.1 مليار ريال قطري في عام 2022. وتظهر أرقام النمو القوية هذه تركيز المجموعة المستمر على الربحية والإدارة الفعالة لعملياتها.

النفقات الرأسمالية

وبلغ الإنفاق الرأسمالي للمجموعة 1.6 مليار ريال قطري في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. قامت المجموعة باستثمارات استراتيجية في عمان والعراق وتونس وجزر المالديف لدفع النمو في هذه الأسواق. ومن المتوقع أن يزداد الإنفاق الرأسمالي في الربع الأخير من العام بما يتماشى مع الاتجاه الفصلي التاريخي.

التدفق النقدي الحر

وارتفع التدفق النقدي الحر العادي بنسبة 8٪ على أساس سنوي ليصل إلى 5.7 مليار ريال قطري، مدفوعا بارتفاع الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات، وأسهمت جميع العمليات في التدفق النقدي الحر الذي تحقق خلال فترة التسعة أشهر، مما يسلط الضوء على الأداء المالي القوي وقدرات توليد النقد.

دين

واحتفظت المجموعة بتصنيفها القوي من الدرجة الاستثمارية في أول 9 أشهر من عام 2023. الرافعة المالية لا تزال نسبة صافي الدين / الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات البالغة 0.9 مرة أقل بكثير من النطاق التوجيهي لمجلس الإدارة من 1.5x إلى 2.5x. علاوة على ذلك، لا يزال المركز المالي للمجموعة آمنا من أخطار أسعار الفائدة حيث يتم هيكلة ما يقرب من 97٪ من الديون على أساس سعر ثابت. ولا تزال السيولة قوية، حيث تبلغ 9.9 مليار ريال قطري من الاحتياطيات النقدية و4.9 مليار ريال قطري في التسهيلات غير المسحوبة.

قاعدة العملاء

وبلغت قاعدة عملاء المجموعة الموحدة 56.7 مليون عميل، بنمو نسبته 2٪ مقارنة ب 55.5 مليون عميل في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان هذا الأداء مدفوعا بالنمو القوي في معظم العمليات. بما في ذلك IOH، نمت قاعدة العملاء بنسبة 1٪ لتصل إلى 156.1 مليون.

وتواصل المجموعة تحقيق تقدم مستمر نحو تحقيق أهدافها لعام 2023. نتوقع أن يحافظ هدف الإيرادات على الاستقرار، مع توقع أن يكون هامش الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات ضمن النطاق المنخفض البالغ 40٪. علاوة على ذلك، لا تزال النفقات الرأسمالية المتوقعة للعام كله تبلغ نحو 3 مليارات ريال قطري.

أبرز إنجازات الشركات العاملة 9 أشهر 2023

اوريدو قطر

انخفض إجمالي الإيرادات خلال الفترة بنسبة 4٪ على أساس سنوي ليصل إلى 5,500 مليون ريال قطري. وَيُعْزَى هذا الانخفاض في المقام الأوّل إلى قرار تقليص أعمال الجملة ذات الهامش المنخفض واقتطاع شركة Ooredoo للخدمات المالية. وبالعودة إلى طبيعتها في ظل هذه التأثيرات غير المتكررة، ظلت الإيرادات ثابتة على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي وزيادة الكثافة التنافسية في قطاع الاتصالات المتنقلة. أظهرت الإيرادات الثابتة زيادة بنسبة 2٪، مدفوعة بصفقات عملاء B2B الناجحة والأرباح الرابحة.

وانخفضت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 5٪ لتصل إلى 2,699 مليون ريال قطري، بسبب التأثيرات غير المتكررة. وبتطبيع البنود المذكورة آنفاً والمخصصات غير المتكررة، ظلت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات ثابتة. وظلت قاعدة العملاء ثابتة عند 2.9 مليون.

وبصفتها شركة رائدة في مجال الاستدامة والابتكار التكنولوجي، طرحت Ooredoo قطر، حل Ooredoo لإدارة النفايات الذكية للشركات، باستخدام تقنية إنترنت الأشياء لتعزيز إدارة النفايات للشركات. كما كانت Ooredoo أول مشغل اتصالات في العالم يستخدم اتصال 50GPON. أطلقت Ooredoo خدمة الألياف الضوئية إلى الغرفة (FTTR) حيث يمكن للعملاء الاستمتاع باتصال سريع بالألياف الضوئية مباشرة إلى غرفهم المختارة، مما يمنحهم إمكانات كاملة للاتصال والترفيه بسرعات جيجابت.

وقد تم الاعتراف بالتزام Ooredoo بالتميز حيث حصلت على جائزة حوكمة الشركات المتميزة خلال حفل توزيع جوائز وورلد فاينانس المرموقة.

أوريدو عمان

وعلى خلفية تنافسية أبرزها مشارك ثالث، نمت Ooredoo عمان قاعدة عملائها بنسبة 6٪ لتصل إلى 3.1 مليون عميل. وانخفضت الإيرادات بنسبة 2٪ لتصل إلى 1,828 مليون ريال قطري، وَيُعْزَى ذلك في المقام الأوّل إلى انخفاض إيرادات الهاتف المحمول المدفوعة مقدما وتجارة الجملة والإيرادات الثابتة.

وانخفضت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 11٪ لتصل إلى 878 مليون ريال قطري، متأثرة في المقام الأوّل بانخفاض هامش الربح الإجمالي وارتفاع تكاليف التشغيل. لتعويض هذا التأثير، تقوم العملية بتنفيذ برنامج كفاءة التكلفة.

أوريدو الكويت

أداء قوي من Ooredoo الكويت مع ارتفاع قاعدة العملاء بنسبة 5٪ لتغلق عند 2.9 مليون عميل.

نمت الإيرادات بنسبة 4٪ لتصل إلى 2,195 مليون ريال قطري. وقفزت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 12٪ لتصل إلى 710 ملايين ريال قطري، بسبب ارتفاع الإيرادات وكفاءة التكاليف، في حين تحسن هامش الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات بمقدار 2 نقطة مئوية ليصل إلى 32٪.

خلال هذه الفترة، نظموا بطولة ألعاب فيديو آسرة على Twitch، وأطلقوا “TRADE IN” بالشراكة مع “Switch” ، وهي خدمة تمكن المستهلكين من ترقية أجهزتهم بسلاسة من خلال استبدال الأجهزة القديمة بأخرى جديدة.

آسياسيل – العراق

حافظت آسياسيل على أدائها القوي في الربع الثالث، محققة نمو في الإيرادات والأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات، وظلت قاعدة عملاء آسياسيل مستقرة عند 17.1 مليون عميل.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 19٪ لتصل إلى 3,221 مليون ريال قطري نتيجة لارتفاع إيرادات البيانات.

وأدى ارتفاع إيرادات بيانات الهامش إلى زيادة الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 25٪ لتصل إلى 1,483 مليون ريال قطري، وتوسع هامش الربح بمقدار 2 نقطة مئوية ليصل إلى 46٪.

كان حدث الأربعين حدثا بارزا في Q3’23 مع أكثر من 22 مليون زائر خلال فترة 40 يوما. شهد هذا الحدث زيادة في إيرادات التجوال، بسبب تقديم العديد من العروض والاتفاقيات. وخلال الحدث، شهدت آسياسيل استخدام 3,800 تيرابايت للبيانات، و3.6 مليون متجول، و72 مليون مكالمة هاتفية. ومن أبرز الأحداث الأخرى في هذا الربع إطلاق منصة التجارة الإلكترونية وغيرها.

أوريدو فلسطين

وارتفعت إيرادات Ooredoo فلسطين بالعملة المحلية مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 305 ملايين ريال قطري. وفي الوقت الذي تواجه فيه بيئة سياسية واقتصادية مليئة بالتحديات والمتقلبة، كانت هناك زيادة سنوية في الإيرادات عند قياسها بالعملة المحلية. ومع ذلك، وبسبب انخفاض قيمة العملة المحلية بنسبة 9٪ مقابل الدولار الأمريكي (عملة تقاريرنا)، انخفضت الإيرادات بنسبة 4٪ على أساس سنوي.

وعلى الرغم من التحديات الرئيسة، فقد أدركت العمليات مزايا التحسين المستمر للتكلفة، مما أدى إلى زيادة ملحوظة بنسبة 5٪ في الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات والحفاظ على هامش قوي قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 41٪. وقد تم تسهيل هذا النمو من خلال التزام Ooredoo بتقديم تجربة عملاء متميزة وعروض منتجات محسنة، مما أدى إلى زيادة قاعدة العملاء بنسبة 3٪ على أساس سنوي، ليصل مجموعها الآن إلى 1.4 مليون عميل.

أوريدو الجزائر

أداء جيد من Ooredoo الجزائر، مسجلة نمو بنسبة 2٪ في قاعدة عملائها لتصل إلى 13.2 مليون عميل. كان هذا النمو مدفوعا في المقام الأول بتكثيف الشبكة المستمر لتحسين رضا العملاء في التغطية والتجربة.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 9٪ لتصل إلى 1,806 مليون ريال قطري حيث ارتفع سعر الدينار الجزائري بنسبة 5٪ مقابل الريال القطري.

وتواصل Ooredoo الجزائر تحسين التكلفة في جميع أنحاء الشركة للحفاظ على ربحيتها. وارتفعت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 17٪ لتصل إلى 732 مليون ريال قطري، في حين تحسن الهامش بنسبة 3 نقاط مئوية ليصل إلى 41٪.

ولتعزيز قدرات شبكتها، نجحت Ooredoo الجزائر في نشر مواقع جديدة لشبكة 4G، مما يوفر سعة إضافية على شبكة 4G. وقد أسهمت هذه المبادرة الاستراتيجية في الحفاظ على مكانة عالية في معايير أداء شبكة البيانات، مما يضمن تجربة شبكة موثوقة وفعالة لعملائها.

أوريدو تونس

وعلى خلفية بيئة التشغيل الصعبة، تمكنت الشركة من تنمية قاعدة عملائها بنسبة 1٪ لتصل إلى 7.3 مليون عميل. وتراجعت الإيرادات بنسبة 2٪ لتصل إلى 1,096 مليون ريال قطري. وانخفضت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات بنسبة 16٪ لتصل إلى 417 مليون ريال قطري. وتواصل الشركة مراجعة هيكل تكاليفها وتقديم العديد من المبادرات لتحسين فعالية العمليات وكفاءتها.

إندوسات أوريدو هاتشيسون (IOH)

أعلنت IOH عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر حتى 30 سبتمبر 2023 في 30 أكتوبر 2023. وبالعملة المحلية، حققت العملية أداء قويا، حيث سجلت نموا كبيرا بنسبة 9٪ على أساس سنوي في الإيرادات. كما ارتفعت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) بنسبة 24٪ على أساس سنوي، مما أدى إلى ارتفاع هامش الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) بنسبة 46٪ بنسبة 5.7 نقطة مئوية، مما يدل على وجود رافعة تشغيلية قوية.

أوريدو المالديف

حققت العملية مجموعة جيدة أخرى من النتائج حيث وصلت قاعدة العملاء إلى ما يقرب من 400 ألف عميل، بزيادة قدرها 4٪. ارتفعت الإيرادات بنسبة 8٪ لتصل إلى 364 مليون ريال قطري مع نمو في جميع قطاعات الأعمال. نمو صحي في الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA) بنسبة 10٪ ليصل إلى 201 مليون ريال قطري بفضل ارتفاع إجمالي الأرباح والتدابير الفعالة للتحكم في التكاليف.

أطلقت Ooredoo المالديف مؤخرا العديد من المبادرات والاحتفالات. احتفلت الشركة بالذكرى السنوية الـ 18 لتأسيسها بعروض خاصة، وافتتحت مقرا على أحدث طراز. قاموا بدمج منصة الهوية الرقمية الوطنية eFaas لتبسيط التحقق من العملاء، وقدموا m-Faisaa كخيار دفع بالتعاون مع مجلس Landhoo.

أوريدو ميانمار

وفي سبتمبر 2022، أعلنت مجموعة Ooredoo عن بيع أعمال الاتصالات في ميانمار إلى شركة ناين كوميونيكيشنز بي تي إي. المحدودة بقيمة مؤسسة تبلغ 576 مليون دولار أمريكي وإجمالي حقوق الملكية 162 مليون دولار أمريكي. وتعد هذه الصفقة إنجازا مهماً تماشي مع القرارات الاستراتيجية للمجموعة للتركيز على الأسواق التي تقود فيها Ooredoo. تخضع عملية البيع لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية المستمرة في ميانمار. هناك حاجة إلى العديد من الموافقات على المستوى الحكومي، وبينما تتقدم، لم يتم الحصول على جميع الموافقات المطلوبة حتى الآن.

بعد عام ناجح للغاية كرئيس تنفيذي بالإنابة، استقال Htar Thant Zin لأسباب شخصية، وتم تعيين كريس بيرس رئيسا تنفيذيا بالإنابة اعتبارا من 4 نوفمبر. يشغل كريس حاليا منصب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية.

وارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 11٪ على أساس سنوي لتصل إلى 8.4 مليون عميل، بسبب المبادرات المستمرة للتفاعل مع العملاء وجهود الرقمنة النشطة.

وعلى أساس العملة المحلية، نمت الإيرادات بنسبة 3٪، بسبب نمو العملاء وتحسينات الأسعار التي تم تنفيذها على مدار العام. وظلت الأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات ثابتة، متأثرة بالبيئة الخارجية الصعبة. واستمرت الإيرادات والأرباح قبل تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والاستقطاعات بالريال القطري في التأثر بالضعف المستمر في الكيات.

المسار الصحيح

وتعليقا على النتائج، قال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة انه لا تزال اوريدو على المسار الصحيح لتحقيق توجيهات السنة المالية 23.

وأضاف: “في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، أظهرت اوريدو قطر التزامها الراسخ بتوفير خدمات الاتصال، وتقديم تجارب استثنائية للعملاء، وتحقيق أقصى قيمة لأصحاب المصلحة. وخلال هذه الفترة، حققنا نتائج مالية ملحوظة، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 17.2 مليار ريال قطري وزيادة كبيرة في صافي الأرباح العادية، لتصل إلى 2.5 مليار ريال قطري.

من جانبه قال عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أوريدو قطر إن المجموعة حافظت على مسارها الإيجابي خلال الربع الثالث من عام 2023، حيث أظهرت نتائج تشغيلية ومالية قوية للأشهر التسعة الأولى من عام 2023. نمت الإيرادات بنسبة 2٪ لتصل إلى 17.2 مليار ريال قطري.