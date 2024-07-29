انخفاض مبيعات ماكدونالدز للمرة الأولى منذ عام 2020

انخفضت مبيعات متاجر ماكدونالدز العالمية للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 سنوات في الربع الثاني، حيث تخطى المستهلكين الذين سئموا التضخم وجباتهم أو اختاروا خيارات أرخص.

وقالت الشركة إنها تعمل على إصلاحات، مثل صفقات الوجبات وعناصر القائمة الجديدة، لكنها تتوقع انخفاض مبيعات المتجر نفسه خلال الأرباع القليلة المقبلة.

وانخفضت المبيعات في المواقع المفتوحة لمدة عام على الأقل بنسبة 1% في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أول انخفاض منذ الربع الأخير من عام 2020 عندما أغلق الوباء المتاجر وبقي الملايين في منازلهم، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وفي الولايات المتحدة، انخفضت مبيعات المتاجر نفسها بنسبة 1% تقريبا.

وشهدت ماكدونالدز عددا أقل من العملاء، لكنها قالت إن أولئك الذين أتوا أنفقوا أكثر بسبب ارتفاع الأسعار.

ودافع كيمبزينسكي عن هذه الزيادات، قائلا إن تكاليف ماكدونالدز للورق والغذاء والعمالة زادت بنسبة تصل إلى 40% في بعض الأسواق خلال السنوات القليلة الماضية.

وحذرت ماكدونالدز في أبريل من أن المزيد من عملائها الذين سئموا التضخم يبحثون عن قيمة أفضل وقدرة على تحمل التكاليف. وقدمت شركة البرجر العملاقة في شيكاغو عرضا بقيمة 5 دولارات للوجبات في المطاعم الأمريكية في 25 يونيو، وهو وقت متأخر من فترة التقرير المالي هذه.

وقال رئيس شركة ماكدونالدز الأمريكية جو إيرلينجر إن مبيعات صفقات الوجبات بقيمة 5 دولارات تتقدم على التوقعات وتعيد المستهلكين ذوي الدخل المنخفض إلى متاجر ماكدونالدز.

وأضاف إرلينجر إن 93% من أصحاب امتياز ماكدونالدز وافقوا على استمرار العرض الترويجي حتى أغسطس.

وقالت الشركة إن دولا أخرى مثل ألمانيا والمملكة المتحدة تشهد أيضا نجاحا في صفقات الوجبات. لكن كيمبزينسكي قال إن ماكدونالدز بحاجة إلى توفير قيمة أوسع وتعزيز هذه الرسالة من خلال تسويق أفضل.

وأضاف كيمبزينسكي: “إن محاولة تحريك المستهلك بعنصر واحد أو عدد قليل من العناصر لا يكفي للسياق الذي نحن فيه”.

وأكد كيمبكزينسكي على إن الشركة تختبر برجر Big Arch المزدوج ذو القيمة العالية في ثلاثة أسواق دولية حتى نهاية هذا العام.

بالنسبة للربع الثاني، كانت الإيرادات ثابتة عند 6.5 مليار دولار، وهي أقل بقليل من 6.6 مليار دولار التي كانت تتوقعها وول ستريت، وفقًا لمحللين استطلعت FactSet آراءهم.

انخفاض دخل ماكدونالدز

وانخفض صافي دخل الشركة بنسبة 12% إلى 2 مليار دولار، أو 2.80 دولار للسهم، وباستثناء البنود لمرة واحدة مثل رسوم إعادة الهيكلة، كسبت ماكدونالدز 2.97 دولار للسهم الواحد، كان هذا بعيدًا عن ربح السهم البالغ 3.07 دولارًا الذي توقعه محللو الصناعة.

وبدا المستثمرون راضين عن خطط ماكدونالدز لعكس تراجعها، وارتفعت أسهم ماكدونالدز بنسبة 3.5% في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين.