الياه سات تظهر أداءً قويًا في الربع الأول مع زيادة الأرباح والإيرادات

أعلنت شركة الياه سات للاتصالات الفضائية، عن نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من العام 2024، والتي أظهرت أداءً قويًا مع نمو إيرادات قطاعي البنية التحتية والحلول المدارة.

أبرز نتائج الياه سات للربع الأول من العام الحالي:

ارتفاع الإيرادات بنسبة 1% إلى 371 مليون درهم إماراتي (101 مليون دولار أمريكي).

زيادة الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 58% إلى 352 مليون درهم إماراتي (96 مليون دولار أمريكي).

تضاعف صافي الدخل تقريبًا ليصل إلى 194 مليون درهم إماراتي (53 مليون دولار أمريكي).

ارتفاع إيرادات قطاع البنية التحتية بنسبة 1% على أساس سنوي.

نمو إيرادات قطاع الحلول المدارة بنسبة 19% مع هوامش ربحية أعلى.

انخفاض إيرادات قطاع حلول الاتصالات المتنقلة.

تراجع إيرادات قطاع حلول البيانات.

انخفاض صافي الدخل المطبع (الأرباح) بنسبة 8% إلى 99 مليون درهم إماراتي (27 مليون دولار أمريكي) بسبب تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات العربية المتحدة.

قيمة الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها تبلغ 24.7 مليار درهم إماراتي (6.7 مليار دولار أمريكي).

تدفقات نقدية حرة قوية بقيمة 252 مليون درهم إماراتي (69 مليون دولار أمريكي).

ميزانية عمومية قوية مع تحسن الاحتياطيات النقدية إلى 2.3 مليار درهم إماراتي (615 مليون دولار أمريكي).

إعادة التأكيد على النطاقات الإرشادية للعام 2024 للربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء والتدفقات النقدية والإنفاق الرأسمالي (CapEx) مع تعديل توقعات الإيرادات السنوية.

استمرار العمل على إتمام عقد جديد بقيمة 5.1 مليار دولار أمريكي مع حكومة الإمارات العربية المتحدة.

الاستعداد لإطلاق القمر الصناعي الثريا 4 في النصف الثاني من العام الجاري.

إتمام عملية دمج الياه سات مع شركة بيانات في النصف الثاني من العام الجاري.