الياه سات تسجل أداءً قويًا خلال فترة التسعة أشهر

أعلنت شركة “الياه سات” للاتصالات الفضائية، اليوم عن نتائجها المالية الموحدة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

وسجلت شركة الياه سات ارتفاعاً نسبته 3% للإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق لتصل إلى 1.2 مليار درهم إماراتي “323 مليون دولار أمريكي” و713 مليون درهم إماراتي 194 مليون دولار أمريكي على التوالي.

وزاد صافي دخل الياه سات بأكثر من الضعف، في حين حافظ صافي الدخل المطبع على مستويات الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 274 مليون درهم إماراتي 75 مليون دولار أمريكي.

عزز الأداء الملفت لقطاع حلولُ الاتصالات المتنقلة هذه النتائج، وهو القطاع المتمثل بشركة الثريا والتي تقدم خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية على النطاق الترددي L-band.

وقد سجل هذا القطاع نمواً في الإيرادات خلال فترة التسعة أشهر الماضية بنسبة 22% ونمواً في الربع الثالث بنسبة 81% مقارنةً بالعام السابق، مدفوعاً بارتفاع مبيعات المعدات وإيرادات الخدمات.

وواصلت إيرادات قطاع البنية التحتية، وهو أكبر قطاعات أعمال المجموعة الذي يوفر سعة اتصالات لحكومة الإمارات العربية المتحدة من خلال عقد طويل الأجل مع مؤشر للتضخم بمعدل ثابت، ليستمر نموها على أساس سنوي بنسبته 1%.

وشهد قطاع حلول البيانات الذي يوفر حلول بيانات الاتصال بالنطاق العريض القائمة على الأقمار الصناعية، انخفاضاً طفيفاً في الإيرادات نتيجةً لانخفاض مبيعات المعدات، لكنه سجل تحسناً كبيراً في أرباحه التشغيلية.

إنجازات الياه سات خلال فترة التسعة أشهر:

بلغت الإيرادات 1.2 مليار درهم إماراتي 323 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 3% على أساس سنوي.

بلغت الأرباح المُطبعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 713 مليون درهم إماراتي [194 مليون دولار أمريكي]، بزيادة نسبتها 3% على أساس سنوي مع هامش قوي نسبته 60% (مقارنة مع 60% في العام السابق).

بلغ صافي الدخل المُطبع (الربح) 274 مليون درهم إماراتي [75 مليون دولار أمريكي]، متماشياً مع مستواه في الفترة ذاتها من العام الماضي مع الحفاظ على هامش جيد بنسبة 23% (24% في العام السابق).

وصلت قيمة الإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها إلى 25.3 مليار درهم إماراتي 6.9 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 15.7 ضعف إيرادات الاثني عشر شهراً الماضية، محققة بذلك قفز كبيرة مقارنةً بنهاية العام 2022 (حيث بلغت 7.3 مليار درهم إماراتي 2.0 مليار دولار أمريكي أو 4.6 ضعف إيرادات الاثني عشر شهراً الماضية).

أمر التكليف الأعلى قيمة على الإطلاق للياه سات من قبل حكومة دولة الإمارات خلال الربع الثالث من العام بقيمة 18.7 مليار درهم إماراتي 5.1 مليار دولار أمريكي لتوفير السعة الاتصالاتية عبر الأقمار الصناعية والخدمات المدارة المتعلقة بها، وسيتم استلام 3.7 مليار درهم إماراتي 1 مليار دولار أمريكي منها مقدماً.

تدفقات نقدية ضخمة مع مستوى تدفقات نقدية حرة تقديرية بقيمة 627 مليون درهم إماراتي (171 مليون دولار أمريكي)، أي أقل بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق بسبب سداد لحكومة الإمارات العربية المتحدة السلفيات المقدمة (حوالي 75 مليون دولار أمريكي سنويًا اعتبارًا من العام 2023) والتي تم استلامها سابقًا خلال مرحلة بناء القمرين الصناعيين “الياه 1″ و”الياه 2”. وقد تم تعويض ذلك إلى حد كبير من خلال تحسين تحصيل المستحقات.

الميزانية العمومية الأقوى في تاريخ الشركة مع صافي دين سلبي المستوى يزيد عن 583 مليون درهم إماراتي 159 مليون دولار أمريكي وإجمالي سيولة متاحة بقيمة 2.6 مليار درهم إماراتي 719 مليون دولار أمريكي ورؤية طويلة الأجل للتدفقات النقدية المستقبلية حتى عام 2043.

صافي دخل تمويلي إيجابي قدره 36 مليون درهم 10 ملايين دولار أمريكي نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة على الودائع قصيرة الأمد مقارنةً بالعام السابق.

المضي قدماً لزيادة توزيعات الأرباح السنوية لعام 2023 بنسبة 2% على الأقل لتصل إلى 16.46 فلس (4.48 سنت أمريكي) لكل سهم أي ما يوازي 402 مليون درهم (109 مليون دولار).