توشك مهلة وزارة الاستثمار على الانتهاء، فلم يتبقى للشركات العالمية سوى أيام قليلة لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة السعودية، الرياض، قبل يناير 2024.

فإذا لم تلتزم هذه الشركات الأجنبية بالمهلة، قد تفقد عقودها مع الحكومة.

إنّ برنامج المقرّات الإقليمية هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض يدعو الشركات العالمية إلى نقل مقرّاتها الإقليمية إلى المملكة العربية السعودية.

حيث ذكر وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في وقت سابق “إن المملكة ستطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض قبل يناير 2024 وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة”.

و يُعَد نقل المقار إلى الرياض تطورًا اقتصاديًا مهمًا ودليلًا على تطور الاقتصاد العالمي، و خطوة تؤكد على دور الرياض كوجهة رائدة للاستثمار ومركز ديناميكي للاقتصاد العالمي.



إن انتقال هذه الشركات يعكس الثقة الاقتصادية في الرياض كوجهة للاستثمار والتوسع العالمي.



تعتبر الرياض عاصمة اقتصادية تتميز بالبنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة التي تلبي متطلبات الشركات العالمية.

كما توفر الحكومة السعودية تسهيلات ودعمًا ماليًا وتشجيعًا للشركات التي تنوي الانتقال إلى هذه المدينة الحيوية.

بدأت بعض الأوساط الاقتصادية العالمية في الحديث عن مبادرة “المقرات الإقليمية” التي يشرف عليها وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض. وقد جذبت هذه المبادرة اهتماماً عالمياً متزايداً داخل وسائل الإعلام المختلفة.

عادةً ما يحظى نقل مقرات الشركات أو الاستثمار في منطقة معينة بالاهتمام الكبير من وسائل الإعلام العالمية، لاسيما إذا كان ذلك يحدث في دولة ذات أهمية اقتصادية كبيرة مثل المملكة العربية السعودية.

يركز الاهتمام الصحفي الأجنبي عادةً على العوامل التنافسية للمنطقة المقصودة والتطورات الاقتصادية والاستثمارية التي قد تشجع الشركات على الانتقال، والتأثير المحتمل على البنية التحتية وسوق العمل وتدفقات رؤوس الأموال، والآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لهذه الخطوة، وعلى العوامل التي دفعت الشركات إلى اتخاذ قرار نقل مقارها وتأثير ذلك على السوق المحلي والعالمي.

يبدو أن المملكة نجحت في تحقيق أهدافها المتعلقة بعدد المقار المتوقعة للانتقال. ففي نوفمبر الماضي، كشف وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، عن إصدار 180 ترخيصًا لشركات عالمية لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض، مما يعني تجاوز المملكة للأهداف التي حددتها سابقًا في هذا السياق.

#مجلس_الوزراء : إنشاء برنامج باسم (البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية)، يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 7, 2023