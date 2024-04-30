القمة للضيافة وماريوت الدولية توقعان اتفاقية لافتتاح فندق جي دبليو ماريوت في جدة

أعلنت ماريوت الدولية اليوم عن توقيع اتفاقية مع شركة “القمة للضيافة” التابعة لمجموعة ” بن داود التجارية” رحبت من خلالها بعلامة “جي دبليو ماريوت” الفاخرة في جدة. سيقام الفندق الجديد على امتداد كورنيش المدينة، ليكون واحة للمسافرين الباحثين عن الاستجمام على شواطئها الدافئة.

وقال شادي حوش، نائب الرئيس الإقليمي للتطوير في الشرق الأوسط لدى ماريوت الدولية: “يعكس توقيع اتفاقية جي دبليو ماريوت جدة آفاق النمو الواعدة لعلاماتنا الفاخرة في ربوع المملكة. فجدّة تتوج نفسها اليوم وجهة الترفيه والأعمال الأولى تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الحكيمة.

علَّق الدكتور عبدالرزاق بن داود نيابةً عن شركة القمة للضيافة قائلاً: “نتقدّم بالشكر الجزيل لقيادة المملكة الرشيدة على تمهيد الطريق أمام تطوير العقارات متعددة الاستخدامات وتوسيع نطاق منشآت الضيافة الفاخرة في جدة. سنوظّف خبراتنا الواسعة في قطاعي التجزئة والضيافة لنجعل من فندق جي دبليو ماريوت جدة إضافة ناجحة إلى معالم المدينة الساحرة.”

يتميز فندق جي دبليو ماريوت جدة بمجموعة من المرافق والخدمات الفاخرة، بما في ذلك:

مطعمين راقيين وكافيه في اللوبي.

لاونج حول المسبح.

مسبح أنيق وصالة لياقة بدنية ومنتجع سبا من جي دبليو.

حديقة جي دبليو الساحرة وعدّة أروقة هادئة.

أكثر من 1,100 متر مربع من قاعات الاجتماعات وصالات المناسبات الفخمة.

280 غرفة نزلاء مصمّمة بذوق رفيع.

50 جناحاً فخماً.

يقع الفندق على بعد خطوات قليلة من قلب المدينة التجاري النابض، ويوفر سهولة الوصول إلى طريق الملك عبدالعزيز، شريان جدّة الرئيسي. كما يبعد الفندق مسافة 25 دقيقة فقط بالسيارة عن مطار الملك عبدالعزيز الدولي ومسافة 20 دقيقة فقط من جدّة التاريخية، وهو الحيّ التراثي القديم المصنف على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.