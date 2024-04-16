القلعة القابضة تبيع 18% من “طاقة عربية” لتسوية ديونها

أعلنت شركة “القلعة القابضة” توقيعها اتفاقية لتسديد كامل ديونها لدى عدد من البنوك المحلية بقيمة 4.5 مليار جنيه، مقابل حصة تبلغ 17.68% (239 ألف سهم) في شركة “طاقة عربية” وقطعة أرض تطل على النيل، بحسب بيان صادر عن الشركة.

وضمت قائمة البنوك الموقعة على الاتفاق مع شركة القلعة القابضة: بنوك مصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي الدولي، والأهلي الكويتي.

وعقب الإعلان عن الاتفاق، ارتفع سهم “القلعة” بنسبة 19.6% بنهاية جلسة يوم الإثنين في أعقاب تلك الأنباء.

شرط القلعة القابضة لاستعادة الحصة لاحقا

وبحسب الاتفاق الموقع بين الجانبين، تحتفظ شركة القلعة – الشركة الأم لطاقة عربية – بحق إعادة شراء أسهمها في شركة توزيع الطاقة من البنوك في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، فيما يحق للبنوك إعادة بيعها للقلعة في العام السادس.

اتفاقية منفصلة مع المصرف العربي الدولي

أيضا وقعت “القلعة”، اتفاقية منفصلة لتسوية مديونيتها لدى المصرف العربي الدولي، تسدد بموجبها 184 مليون دولار على أقساط تمتد حتى 2033، بسعر فائدة يعادل معدل التمويل الليلي المضمون (سوفر).

ومثلت المؤسسة القانونية العربية الدولية، مجموعة البنوك المصرية، فيما مثل مكتب ذو الفقار وشركاها للمحاماة، شركة القلعة، وشركاتها التابعة.