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مصر.. القبض على صاحب شركة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص

فريق التحرير by فريق التحرير
صاحب شركة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، القبض على صاحب شركة إنتاج تصوير البرامج الحوارية بدون ترخيص بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فني بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، واستخدام أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون، وكذلك مصنفات سمعية وبصرية داخل الشركة بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الشركة وضبط القائم عليها، وبحوزته (عدد 12 جهاز حاسب آلي محمل عليها برامج وتطبيقات مقلدة ومنسوخة، وعدد 100 مصنف سمعي بصري مُقلد)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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