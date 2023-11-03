الضريبة في الإمارات… قرارات جديدة

الضريبة في الإمارات – أصدرت وزارة المالية في الإمارات القرار رقم 265 لسنة 2023 بشأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة مما يسمح بتطبيق ضريبة الشركات في المنطقة الحرة.

وبموجب القرار، تصبح ضريبة الشركات في المناطق الحرة بنسبة صفر بالمئة على الدخل المكتسب من التداول الفعلي للفلزات والمعادن والطاقة والسلع الزراعية التي يتم تداولها في سوق معتمد بالإضافة إلى تجارة المشتقات المالية المرتبطة بأنشطة التداول والمستخدمة للتحوط من الأخطار التي تنطوي عليها هذه الأنشطة.

وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: “تعتبر المناطق الحرة عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي بالدولة، حيث تجتذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز بيئة الأعمال، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

نظام الضريبة في الإمارات

وأشار إلى أن وجود نظام ضريبي تنافسي للشركات وتقديم نظام ضريبي خاص للمناطق الحرة يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، ويدعم أجندتها المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وأعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل والقرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.

وبموجب القرار، تم توسيع نطاق الدخل المؤهل، ليشمل مبلغ الدخل المؤهل المحقق من تملك أو استغلال الملكية الفكرية المؤهلة المحسوب على أساس نهج الصلة المعدل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنصوص عليه في القرار الوزاري رقم 265 لعام 2023 الذي أصدرته الوزارة.