سباق بين الشركات الأجنبية لفتح مقرات إقليمية في السعودية

تسابق الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات، الزمن لفتح مقرات إقليمية لها في السعودية، قبل بداية العام المقبل 2024.

ومؤخرا أصبح من المعتاد، الإعلان عن لقاء مديرين تنفيذيين، ومسؤولين سعوديين، لافتتاح مقرات إقليمية جديدة لشركات متعددة الجنسيات، والإشادة بالاقتصاد السعودي، باعتباره الأسرع نموا بين اقتصادات مجموعة العشرين في 2022.

شرط التقدم لتنفيذ المشروعات الحكومية

وأكدت وزارة الاستثمار السعودية، لوكالة “فرانس برس”، الأحد، أن الشركات المتعددة الجنسيات التي نقلت مقراتها الإقليمية للسعودية، ستتمكن تقديم عروض لتنفيذ المشروعات التي تمولها الحكومة السعودية، وأن الموعد النهائي لنقل هذه المقرات، لا يزال في الأول من يناير المقبل.

162 مقرا إقليميا لـ الشركات الأجنبية

وأضافت، أنه تم منح حتى الآن 162 ترخيصا لشركات لتقيم مقراتها الإقليمية في المملكة في قطاعات تشمل البناء، وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من التراخيص الأخرى قيد المعالجة.

وكانت وزارة الاستثمار السعودية، قد حددت للشركات المتعددة الجنسيات، مهلة نهائية لفتح مقرات إقليمية لها في السعودية، تنتهي في الأول من يناير المقبل، حتى يكون لها فرصة في التقدم بعروض لتنفيذ مشروعات تمولها الحكومة السعودية.

ما هو المقر الإقليمي لشركة

تعرف وزارة الاستثمار السعودية، المقر الإقليمي للشركة المتعددة الجنسيات، بأنه مكتب يتولى الإدارة، والتوجيه الاستراتيجي، والدعم لفروعها، والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

مزايا افتتاح مقر إقليمي لـ الشركات الأجنبية

أكدت وزارة الاستثمار السعودية، أن هناك مزايا عديدة للشركات التي تفتح مقار إقليمية لها في المملكة، ومن بينها الحصول على تأشيرة عمل مدتها غير محدودة، والإعفاء لمدة عشر سنوات من حصص أو ” كوتا ” توظيف مواطنين سعوديين.

لكن وزارة الاستثمار السعودية، لم تحدد نوع الإعفاء الضريبي الذي قد تحصل عليه الشركات، وهو مسألة رئيسة بالنسبة إلى المديرين التنفيذيين للشركات متعددة الجنسيات.

ومن الشركات متعددة الجنسيات التي افتتحت مقرا إقليميا لها في السعودية، “مجموعة فنادق انتركونتيننتال” IHG Hotels & Resorts، وشركة الهندسة والبناء الفرنسية “إيجيس غروب” Egis Group.