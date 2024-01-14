

أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة الشريف للتقنيات والابتكار، بهدف تطوير وتجهيز بنية تحتية متطورة لشحن السيارات الكهربائية.

يأتي هذا الاتفاق ضمن جهود الشركتين لتقديم خدمات متطورة ومستدامة، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة لعام 2030.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تعكس التزامها بتقديم تجارب ممتازة لعملائها، وتوفير بنية تحتية فعّالة للمركبات الكهربائية.

من المتوقع أن يتم تفعيل هذه البنية التحتية في عدد من محطات الدريس، مما يسهم في تعزيز استخدام السيارات الكهربائية وتقديم بيئة نقل نظيفة ومستدامة.

تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية التزام الشركتين بالابتكار واستخدام أحدث التقنيات لتعزيز تجربة المستخدم وتحسين البنية التحتية للسيارات الكهربائية، مما يسهم في دعم جهود المملكة في مجال تحقيق الاستدامة وتحسين جودة البيئة.

يذكر أن السعودية دشنت في عام 2022 أول علامة تجارية لها للسيارات الكهربائية، وأعلنت عن استثمارات بقيمة ستة مليارات دولار في مجمع لألواح الصلب ومصنع لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية.

سعياً لتقديم أفضل الخدمات لعملاءنا و تماشيا ًمع رؤية المملكة 2030 تم توقيع اتفاقية مع شركة الشريف للتقنيات والابتكار بهدف تجهيز بنية تحتية لشحن السيارات الكهربائية وبدء تفعيلها في عدد من محطات الدريس@ASGHolding #الدريس pic.twitter.com/PddraacMGj — شركة الدريس (@aldreescompany) January 14, 2024