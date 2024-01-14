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شركات سعودية تجهز محطات جديدة لشحن السيارات الكهربائية

تعاون المنظومة الحكومية لضمان فاعلية محطات الشحن وأمانها وتوافقها مع كود التوزيع السعودي، والحفاظ على موثوقية منظومة شبكة التوزيع الكهربائية، ودعم التقنية والابتكار والريادة فيهما

فريق التحرير by فريق التحرير


أعلنت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات عن توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة الشريف للتقنيات والابتكار، بهدف تطوير وتجهيز بنية تحتية متطورة لشحن السيارات الكهربائية.

يأتي هذا الاتفاق ضمن جهود الشركتين لتقديم خدمات متطورة ومستدامة، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة لعام 2030.

وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تعكس التزامها بتقديم تجارب ممتازة لعملائها، وتوفير بنية تحتية فعّالة للمركبات الكهربائية.

من المتوقع أن يتم تفعيل هذه البنية التحتية في عدد من محطات الدريس، مما يسهم في تعزيز استخدام السيارات الكهربائية وتقديم بيئة نقل نظيفة ومستدامة.

تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية التزام الشركتين بالابتكار واستخدام أحدث التقنيات لتعزيز تجربة المستخدم وتحسين البنية التحتية للسيارات الكهربائية، مما يسهم في دعم جهود المملكة في مجال تحقيق الاستدامة وتحسين جودة البيئة.

يذكر أن السعودية دشنت في عام 2022 أول علامة تجارية لها للسيارات الكهربائية، وأعلنت عن استثمارات بقيمة ستة مليارات دولار في مجمع لألواح الصلب ومصنع لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...