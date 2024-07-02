فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تمول 22 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بـ 99 مليار ريال

كشف برنامج “كفالة” في السعودية أن عدد المنشآت التي استفادت من البرنامج خلال النصف الأول من العام المالي 2024، بلغ 3000 منشأة صغيرة ومتوسطة

فريق التحرير by فريق التحرير

اعتمد برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” في السعودية أكثر من 63 ألف كفالة استفادت منها أكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بقيمة إجمالية للتمويل بلغت أكثر من 99 مليار ريال مقابل قيمة الضمانات الصادرة حيث بلغت قيمته الإجمالية 70.5 مليار ريال، وذلك منذ انطلاقه في العام المالي 2006 وحتى نهاية الربع الثاني من العام المالي 2024

وكشف أن عدد المنشآت التي استفادت من برنامج “كفالة” خلال النصف الأول من العام المالي 2024، بلغت ما يقارب 3000 منشأة صغيرة ومتوسطة، أصدر لها البرنامج 3543 ضماناً تمويلياً بقيمة تمويل تجاوزت 8 مليارات ريال، مقابل 7.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ نسبته 11.66%.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...