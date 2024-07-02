السعودية تمول 22 ألف شركة صغيرة ومتوسطة بـ 99 مليار ريال

اعتمد برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” في السعودية أكثر من 63 ألف كفالة استفادت منها أكثر من 22 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة، بقيمة إجمالية للتمويل بلغت أكثر من 99 مليار ريال مقابل قيمة الضمانات الصادرة حيث بلغت قيمته الإجمالية 70.5 مليار ريال، وذلك منذ انطلاقه في العام المالي 2006 وحتى نهاية الربع الثاني من العام المالي 2024

وكشف أن عدد المنشآت التي استفادت من برنامج “كفالة” خلال النصف الأول من العام المالي 2024، بلغت ما يقارب 3000 منشأة صغيرة ومتوسطة، أصدر لها البرنامج 3543 ضماناً تمويلياً بقيمة تمويل تجاوزت 8 مليارات ريال، مقابل 7.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغ نسبته 11.66%.