فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تُعلن تحديثات ضريبية هامة

الموعد النهائي لإلغاء الغرامات الضريبية ونظام الإعفاء من العقوبات 30 يونيو 2024

فريق التحرير by فريق التحرير


أعلنت المملكة العربية السعودية عن تمديد نظام الإعفاء من الغرامات الضريبية والإعفاء من العقوبات ضمن شروط و استثناءات .

و قالت هيئة الزكاة و الضرائب والجمارك إنها مددت مبادرة ” إلغاء الغرامات والإعفاء من الجزاءات” حتى 30 يونيو 2024، وذلك لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.

ويمنح الأطراف ذات الصلة في المملكة العربية السعودية ستة أشهر إضافية لدفع الضرائب المستحقة قبل التعرض للغرامات والعقوبات .

كما أكدت الهيئة أن المبادرة الضريبية الجديدة تهدف لتخفيف العبء المالي على المكلفين وتشجيع التزامهم بالأنظمة الضريبية.

نوع الغرامات المشمولة: تشمل المبادرة الغرامات المتعلقة بالتأخير في التسجيل بالأنظمة الضريبية والتأخير في السداد وتأخير تقديم الإقرارات الضريبية.

شروط الاستفادة: للحصول على فوائد المبادرة، يجب على المكلفين أن يكونوا مسجلين في النظام الضريبي وتقديم جميع الإقرارات الضريبية المطلوبة.

الشروط الإضافية: يجب الإفصاح عن جميع الضرائب الغير معلنة بشكل صحيح، وسداد مبلغ كامل للضريبة المستحقة، مع إمكانية طلب تقسيط المستحقات المالية.

استثناءات المبادرة: تستثني المبادرة الغرامات المتعلقة بالتهرب الضريبي والغرامات التي تم سدادها قبل فترة سريان المبادرة.

دعوة للمكلفين: الهيئة دعت المكلفين للاطلاع على تفاصيل المبادرة والدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني للتعرف على الإجراءات وشروط الاستفادة.

هذه النقاط تعكس أهم الجوانب التي أعلنت عنها الهيئة في المبادرة الجديدة لتخفيف العبء الضريبي عن المكلفين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...