تستعد الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة بالكامل للصندوق السيادي السعودي، للقيام بعملية استحواذ تصل نسبتها إلى 100٪ على شركة مصرية.

تتعلق هذه العملية بالاستحواذ على شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية “سيرا للتعليم” المصرية، وذلك بعدما أعلنت الشركة السعودية عن نيتها للاستحواذ بنسبة لا تقل عن 75٪ وتصل إلى 100٪ من أسهم “سيرا للتعليم”.

وبحسب الإفصاح الصادر عن شركة سيرا للتعليم للبورصة المصرية يوم الثلاثاء، فإن الشركة السعودية تعتزم تقديم عرض شراء إجباري لأسهم “سيرا للتعليم”، من خلال شركة سوشيال إمباكت كابيتال ليمتد، المساهم الرئيسي في “سيرا للتعليم” حالياً بنسبة تبلغ 51.21%.

ومن المتوقع أن يؤدي إتمام هذه الصفقة إلى شطب أسهم “سيرا للتعليم” من البورصة المصرية، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن الشركة.

وبحسب التفاصيل المعلنة من قبل الشركتين، سيتم تمويل هذه الصفقة من خلال اكتتاب الشركة السعودية في أسهم جديدة، مما يتيح لها زيادة حصتها في الشركة المستهدفة، ويفتح الباب أمام توسيع نشاطاتها وتعزيز مواقعها في السوق المصري.