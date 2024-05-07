فريق التحرير by فريق التحرير

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السعودية تستعد للاستحواذ على شركة مصرية بنسبة تصل إلى 100%

الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة للصندوق السيادي السعودي، تنوي شراء نسبة تتراوح بين 75٪ و100٪ من أسهم شركة “سيرا للتعليم” المصرية.

فريق التحرير by فريق التحرير

تستعد الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة بالكامل للصندوق السيادي السعودي، للقيام بعملية استحواذ تصل نسبتها إلى 100٪ على شركة مصرية.

تتعلق هذه العملية بالاستحواذ على شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية “سيرا للتعليم” المصرية، وذلك بعدما أعلنت الشركة السعودية عن نيتها للاستحواذ بنسبة لا تقل عن 75٪ وتصل إلى 100٪ من أسهم “سيرا للتعليم”.

وبحسب الإفصاح الصادر عن شركة سيرا للتعليم للبورصة المصرية يوم الثلاثاء، فإن الشركة السعودية تعتزم تقديم عرض شراء إجباري لأسهم “سيرا للتعليم”، من خلال شركة سوشيال إمباكت كابيتال ليمتد، المساهم الرئيسي في “سيرا للتعليم” حالياً بنسبة تبلغ 51.21%.

ومن المتوقع أن يؤدي إتمام هذه الصفقة إلى شطب أسهم “سيرا للتعليم” من البورصة المصرية، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن الشركة.

وبحسب التفاصيل المعلنة من قبل الشركتين، سيتم تمويل هذه الصفقة من خلال اكتتاب الشركة السعودية في أسهم جديدة، مما يتيح لها زيادة حصتها في الشركة المستهدفة، ويفتح الباب أمام توسيع نشاطاتها وتعزيز مواقعها في السوق المصري.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...