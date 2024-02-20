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السعودية: تمديد إعفاء المنشآت من دفع المقابل المالي

كان مجلس الوزراء، قد وافق في العام 2020 على إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي

فريق التحرير by فريق التحرير

أقر مجلس الوزراء السعودي،اليوم، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد العمل بإعفاء المنشأة الصغيرة، من دفع المقابل المالي لمدة 3 سنوات.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل هذا القرار، مشيرة إلى أنه سيشمل المنشآت الصغيرة التي يصل عدد العاملين فيها إلى 9 عمال أو أقل، بما في ذلك المالك. وأوضحت الوزارة أنه من الشروط الأساسية للاستفادة من هذا الإعفاء أن يكون مالك المنشأة مسجلاً في التأمينات ومتفرغًا للعمل بالمنشأة.

تتضمن هذه الإعفاءات بعض التفاصيل المحددة، حيث يشمل المالك المسجل في التأمينات والمتفرغ للعمل معه وافدين اثنين، أما في حالة وجود موظف سعودي مسجل بالتأمينات على المنشأة فإن العدد يرتفع إلى 4 وافدين.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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