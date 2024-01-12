التعامل بجدية مع الديون التقنية ضرورة ملحة للشركات في الشرق الأوسط لتحقيق النمو

في ظل المشهد الراهن دائم التطور للتكنولوجيا، تجد الشركات في منطقة الشرق الأوسط نفسها عند منعطف حرج، فقد أدى التوسع السريع في الخدمات السحابية وتوافر التقنيات الجديدة إلى ظهور حاجة ملحة للمؤسسات لتحديث بنيتها وأنظمتها بوتيرة غير مسبوقة. وتشير توقعات مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، إلى أن حجم الاستثمارات في التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا سيتضاعف بين عامي 2021-2026.

وللحفاظ على تصدرها المشهد، تتجه الشركات في الغالب إلى الاستثمار بكثافة في تكنولوجيا المعلومات لتعزيز الابتكار والكفاءة وخفض التكاليف. ومع ذلك، فقد أدى التركيز قصير الأجل على تحقيق الأهداف المباشرة لتعزيز وزيادة الأصول والإيرادات وتقليل التكاليف التشغيلية إلى تضخم الديون التقنية وعدم وجود خطة منسقة لمعالجتها.

التحدي الذي تمثله الديون التقنية في الشرق الأوسط

وتمثل الديون التقنية التكلفة الضمنية لإعادة العمل، والناتجة عن اختيار حل “أدنى مستوى ولكن سريع” بدلاً من اختيار الحل التكنولوجي “المناسب”. بمعنى آخر، على الرغم من أن الاستثمار السابق قد يكون ناجحاً في الوقت الحالي، إلا أنه قد يفشل في الصمود مع مرور الوقت.

وتميل الديون التقنية إلى أن تكون سلسلة من المقايضات التي تؤدي إلى تحسين جانبي، ويصبح التراجع عنها أمراً صعباً بشكل متزايد. وعلى الرغم من طبيعتها غير الملموسة، إلا أنها تعيق الابتكار بشكل كبير وتبطئ النمو.

كشفت دراسة لقادة الأعمال أجرتها شركة دي إكس سي تكنولوجي بعنوان “تبني التحديث: من الديون التقنية إلى النمو”، أن نحو نصف المدراء التنفيذيين في مجال المعلومات والتكنولوجيا (46%) يرون بأن الديون التقنية تمثل عائقاً أمام الابتكار والنمو.

وتتجاوز الديون التقنية الجوانب الفنية، إذ تمتد لتشمل البنية التحتية والتطبيقات وتجربة المستخدم والبيانات والعمليات. ومع مرور الوقت، تحد القرارات التي لا ترقى إلى المستوى الأمثل من قدرة المؤسسة على التكيف مع التغيير، مما يعيق مساعيها في التحول الرقمي. وقد أظهر التقرير أن 47% من المشاركين يرون بأن العوائق المعرفية مهمة للغاية، بينما أشار 38% منهم إلى أن العوائق الثقافية أكثر أهمية.

تأثير الديون التقنية عبر مختلف أبعاد المؤسسة

ومع ذلك، فمن الأهمية بمكان أن ندرك الآثار الأوسع نطاقا للديون التقنية.

التكلفة على الأفراد : تواجه الشركات العالمية تحديات كبيرة وملحة في مجال جذب المواهب والاحتفاظ بها، وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث إن التكنولوجيا القديمة، والافتقار إلى التكامل، والعمليات التنظيمية التي عفا عليها الزمن تعيق تحفيز الموظفين على الابتكار، الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة المواهب الرئيسية لصالح المنافسين.

: تواجه الشركات العالمية تحديات كبيرة وملحة في مجال جذب المواهب والاحتفاظ بها، وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث إن التكنولوجيا القديمة، والافتقار إلى التكامل، والعمليات التنظيمية التي عفا عليها الزمن تعيق تحفيز الموظفين على الابتكار، الأمر الذي قد يؤدي إلى خسارة المواهب الرئيسية لصالح المنافسين. التكلفة على المعالجة : تؤثر الأنظمة القديمة والتكنولوجيا غير المتوافقة على الإنتاجية. ويكمن التحدي في أن هذه الحلول البديلة تصبح جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الشركة، وتصبح أوجه القصور وعدم الكفاءة سمة رئيسية للطريقة التي تقوم بها الشركة بتأدية أعمالها، وهذا الأمر يزيد من صعوبة عملية التحديث.

: تؤثر الأنظمة القديمة والتكنولوجيا غير المتوافقة على الإنتاجية. ويكمن التحدي في أن هذه الحلول البديلة تصبح جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الشركة، وتصبح أوجه القصور وعدم الكفاءة سمة رئيسية للطريقة التي تقوم بها الشركة بتأدية أعمالها، وهذا الأمر يزيد من صعوبة عملية التحديث. التكلفة على الابتكار : تمنع الديون التقنية المؤسسات من الاستفادة من التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة، مما يجعل تبنيها أمراً صعباً ومكلفاً.

: تمنع الديون التقنية المؤسسات من الاستفادة من التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي أو الأتمتة، مما يجعل تبنيها أمراً صعباً ومكلفاً. التكلفة على الأمن: تعمل التكنولوجيا القديمة أو المعزولة على تعقيد عمليات الأمن والامتثال، مما يعرض المؤسسات لمخاطر كبيرة.

إعادة صياغة الأمور بشكل أفضل: من ديون تقنية إلى ديون مؤسسية

تنطوي الديون التقنية على عواقب أوسع نطاقاً على الأشخاص والعمليات والأمن وفرص الابتكار، بما يتجاوز مجرد التبعات المالية. ويوفر النظر إلى هذه الديون باعتبارها ديوناً مؤسسية منظوراً أكثر شمولاً، بما في ذلك البنية التحتية والتطبيقات وتجربة المستخدم والبيانات وديون المعالجة وديون المعرفة.

الطريق إلى التحديث

وفي ظل البيئة الديناميكية الحالية، فإن الحل الذي كان مثالياً في السابق قد يصبح بحد ذاته مشكلة اليوم. وتتطلب معالجة الديون المؤسسية تحولاً في العقلية، وتعزيز المرونة داخل المؤسسة وتمكين الأفراد من فهم تأثير الديون على القدرة على التكيف المؤسسية.

ويتضمن ذلك خطة من أربع خطوات:

التعامل مع الديون المؤسسية على أنها عمليات تحديث: يعزز تحديد الديون المؤسسية بشكل دقيق بناء عقلية تركز على المستقبل، وهذا أمر ضروري لنجاح جهود التحديث، إذ يمهد هذا التحول الاستراتيجي الطريق لإجراء مناقشات صريحة على المستوى التنفيذي، مما يوفر نظرة شاملة للأصول الموجودة. تحديد الفرص: يتطلب التحديث التعاون بين الجانبين التجاري والتقني في المؤسسة. وفي حين أن مدير تكنولوجيا المعلومات والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا يقودان جهود التحديث، فإن إطلاع المدراء التنفيذيين وأصحاب المصلحة على الديون التقنية بشكل فعال هو أمر في غاية الأهمية. إزالة المعوقات: تمتاز كل صناعة بملف تعريف فريد من نوعه ومختلف عما سواه، كما هو الحال مع كل مؤسسة. ويساعد تحديد هذا الملف وإزالة المعوقات الخاصة بالصناعة في معالجة الديون المؤسسية. التنظيم بهدف التنفيذ: يعد التحديث عملية تعاونية مستمرة، تعود بالنفع على المؤسسة بأكملها. وعندما يتم ذلك بشكل صحيح، فإن الفوائد ستكون ملموسة على امتداد المؤسسة بأكملها. وعندما تتم مواءمة الأهداف، والتصدي للمعوقات، وتعزيز التعاون، سيتم تحقيق فوائد التحديث عبر المؤسسة بأكملها، بدءاً من توفير التكاليف إلى خفض الكربون، إلى تحسين تجربة الموظفين في مكان العمل.

ونرى اليوم كيف تهتم العديد من الحكومات في الشرق الأوسط على تعزيز الابتكار والتقدم التكنولوجي. وتؤكد استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة 2025، ورؤية قطر الوطنية 2030، وحكومة أبوظبي الرقمية، ورؤية السعودية 2030، وغيرها من البرامج والمبادرات على التزام المنطقة بالتحول الرقمي. وتلعب الشركات دوراً رئيسياً في هذا المشهد سريع الوتيرة في الشرق الأوسط.

ولذلك، فقد أصبحت إدارة الديون التقنية الآن أمراً أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى للحفاظ على وتيرة نمو المنطقة وقدرتها التنافسية. ويمكن للمؤسسات إعادة تحديد موقفها بشأن هذه الديون، والنظر إليها باعتبارها جانباً حيوياً في عملية التحديث. وإن إدراك حقيقة أن الديون التقنية تنبع من مقايضات متنوعة وقرارات دون المستوى المأمول يتيح للقادة التصدي إليها بشكل أفضل. وكنقطة انطلاق لهذه العملية، يمكن لقادة الأعمال إجراء تدقيق للديون التقنية لمعرفة مستوياتها الحقيقية في مؤسساتهم، ومعرفة أين تكمن المعوقات التي تحول دون معالجة هذه الديون. ومع تطور التكنولوجيا، فإن الإدارة الفعالة للديون المؤسسية ستضمن ازدهار الابتكار واستمرار تقدم المنطقة في رحلتها نحو النمو والتميز التكنولوجي.