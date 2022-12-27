الدور الذي يلعبه الحد من الضرر في حياتنا اليومية

يتمثل الحد من الضرر بمفهومه الواسع، بأي فرصة تُتاح لنا للحد من الآثار السلبية لشيء نستهلكه أو نُعرّض أنفسنا له. لذلك يمكن للحد من الضرر أن يتجلى بأمور بسيطة في حياتنا اليومية كإستخدام حزام الأمان عند القيادة لتقليل الضرر عند وقوع حادث ما، أو إستبدال السكر بمُحليات بديلة في قهوة الصباح لتخفيض تناول السكر.

إستحوذ الحد من الضرر بأشكاله العديدة على إهتمام المجتمع بإعتباره أداةً لتحسين الصحة العامة للأجيال القادمة. لطالما حاول الأفراد والمنظمات الاجتماعية والشركات تطبيق علوم السلوك والإدراك والإجتماع لدفع المستهلكين نحو عادات صحية أفضل. على سبيل المثال، الإهتمام المتزايد بتحسين عادات الأكل وأنماط النوم السليمة والتمارين الإدراكية مثل التأمل، تشكل جميعها فرصاً للشركات لدعم المستهلكين بالمنتجات والخدمات الضرورية التي تندرج جميعها تحت مظلة الحد من الضرر.

وفي هذا السياق، تبلغ قيمة سوق العناية الصحية في العالم اليوم أكثر من 1.5 تريليون دولار، وفقاً لشركة ماكينزي، ويُقدر أن تنمو بنسبة خمسة إلى عشرة في المائة سنوياً بفضل زيادة إهتمام المستهلكين وإرتفاع القوة الشرائية. وكشف إستطلاع أجرته الشركة نفسها شمل حوالي 7500 فرد في ستة بلدان، أن نحو 79% من المشاركين يعتقدون أن العافية مهمة، و42% منهم عبروا عن قناعتهم بأن الصحة تأتي على رأس أولوياتهم .

قامت الحكومات بالاستفادة من تأثيرها بطبيعة الحال بدعم وتعزيز إهتمام المجتمع بالصحة الشخصية، من خلال وضع التشريعات وتحويل الموارد لمعالجة التحديات المتعلقة بالصحة، على ضوء الإهتمام المتزايد بالرفاهية الشخصية من قِبل المجتمع.

على سبيل المثال، وضعت حكومة الإمارات العربية المتحدة مؤشرات أداء رئيسية لقياس أداء الرعاية الصحية كإحدى الركائز الأساسية لرؤية 2021 . تشمل هذه المؤشرات متوسط ​​العمر الصحي المتوقع، وإستهلاك منتجات التبغ، ومعدل إنتشار مرض السكري، من بين أمور أخرى. بينما تتطلع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إلى بناء مستقبل متقدم للبلاد من خلال ثلاث ركائز رئيسية، تهدف إحداها لجعل المجتمع السعودي مجتمعا حيوياً يركز على سعادة المواطنين والمقيمين، وينعم بالرفاهية الاجتماعية، وبنمط حياة صحي وبيئة معيشية إيجابية.

يبلغ عدد الأشخاص الذين يستمرون بالتدخين اليوم نحو مليار شخص في العالم، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، ومن غير المرجح أن ينخفض هذا ​​العدد في المستقبل المنظور.

يسبب التدخين عدداً من الأمراض الخطيرة (بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والرئة والسرطان) ويزيد من خطرالوفاة المبكرة. ويٌقدرعدد الوفيات المرتبطة به حوالي ثمانية ملايين حالة كل عام، لذلك يمثل التدخين تحدياً هائلاً للصحة العامة لكل من الحكومات والمشرّعين وسلطات الصحة العامة في العالم.

تغيرت نظرة المجتمع حول الأولويات حيث أصبحت الرفاهية الشخصية والخيارات الصحية في الطليعة بالنسبة اليهم، على النحو المبين أعلاه، وهذا الأمر يدعونا للتفاؤل عندما نفكر في التحدي الذي يمثله التدخين على الصحة العامة. إضافةً الى ذلك تستمر خيارات وفرص الحد من الضرر في التقدم بوتيرة سريعة.

نتفق جميعاً بأن أفضل خيار يمكن للمدخن البالغ إتخاذه هو الإقلاع عن التدخين والنيكوتين كلياً، ولكن الحقيقة أن الكثيرين لا يفعلون ذلك. وبالتالي فإن تحول المدخنين البالغين، الذين قرروا الاستمرار في التدخين، إلى بدائل أفضل مدعومة بالعلم ُيعتبر فرصة هامة تساهم بتسريع وتيرة تخفيض عدد المدخنين. هذا هو مبدأ الحد من أضرار التبغ.

إن الإستفادة من العلم والتكنولوجيا في إبتكارات مثل المنتجات الخالية من الدخان كالتبغ المسخّن، بالرغم من كونها ليست خالية من المخاطر، بأستطاعتها الحد من الضرر الناجم عن تدخين السجائر، وهذا الامر يشكل فرصة هامة للصحة العامة.

يأخذ الحد من الضرر العديد من الأشكال اليوم، كبدائل السجائر الخالية من الدخان وكريم الوقاية من الشمس الذي نحمله معنا الى الشاطئ. وبينما يسعى المجتمع لعيش حياة أقل ضرراً، يمكن لكل واحد منا إتخاذ خطوات إيجابية لتحسين صحتنا من خلال تبني العديد من خيارات الحد من الضرر التي تحيط بنا.

برعاية “فيليب مورريس للخدمات الإدارية (الشرق الاوسط) المحدودة