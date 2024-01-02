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الإمارات.. توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين

يقضي القرار الجديد بضرورة تعيين مواطن واحد على الأقل في كل شركة

فريق التحرير by فريق التحرير
التوطين

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة تطبيق قرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق التوطين لتشمل الشركات التي يعمل لديها 20 – 49 عاملاً والتي يبلغ عددها أكثر من 12 ألف شركة.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة الإماراتية في دعم التوطين بالقطاع الخاص، وتوفير فرص عمل للمواطنين الإماراتيين.

غرامة مالية لغير الملتزمين بـ التوطين

ويقضي القرار الجديد بضرورة تعيين مواطن واحد على الأقل في كل شركة، وذلك من عام 2024، كما يفرض القرار غرامات مالية على الشركات غير الملتزمة، تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه.

التوطين

وأكدت الوزارة مواصلة عقد ورش التدريب لتوعية أصحاب لشركات لمشمولة بالقرار، بآليات تحقيق المستهدفات المطلوبة منها وكيفية الاستفادة من الدعم الذي يوفره ” نافس”.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...