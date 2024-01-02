الإمارات.. توسيع الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة تطبيق قرار مجلس الوزراء بتوسيع نطاق التوطين لتشمل الشركات التي يعمل لديها 20 – 49 عاملاً والتي يبلغ عددها أكثر من 12 ألف شركة.

ويأتي هذا القرار في إطار سعي الحكومة الإماراتية في دعم التوطين بالقطاع الخاص، وتوفير فرص عمل للمواطنين الإماراتيين.

غرامة مالية لغير الملتزمين بـ التوطين

ويقضي القرار الجديد بضرورة تعيين مواطن واحد على الأقل في كل شركة، وذلك من عام 2024، كما يفرض القرار غرامات مالية على الشركات غير الملتزمة، تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه.

وأكدت الوزارة مواصلة عقد ورش التدريب لتوعية أصحاب لشركات لمشمولة بالقرار، بآليات تحقيق المستهدفات المطلوبة منها وكيفية الاستفادة من الدعم الذي يوفره ” نافس”.