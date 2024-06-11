ارتفاع إجمالي أصول قطاع شركات التمويل في السعودية خلال عام

نشر البنك المركزي السعودي “ساما” تقرير الأداء السنوي لقطاع شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري لعام 2023، مسلطاً الضوء على التطورات والنتائج المالية للقطاع خلال العام.

وأشار التقرير إلى أن التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد شكلت الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 77%، فيما بلغت نسبة التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 20%، وقطاع الشركات 3%. كما أوضح التقرير أن عدد العاملين في قطاع شركات التمويل تجاوز 6,000 موظف وموظفة، منهم 86% سعوديون بنهاية عام 2023.

ووفقاً للتقرير، شهد رأس المال المجمع لقطاع شركات التمويل ارتفاعاً بنسبة تقارب 6% ليصل إلى 15.5 مليار ريال، بينما بلغ صافي الربح المجمع 1.7 مليار ريال. كما ارتفعت إجمالي أصول قطاع شركات التمويل بنسبة 13% لتصل إلى 64.2 مليار ريال، وزادت إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 12% لتصل إلى 84.7 مليار ريال. وفي قطاع إعادة التمويل العقاري، ارتفعت إجمالي الأصول بنسبة 48% لتصل إلى 31 مليار ريال.

يبرز هذا التقرير الأداء القوي والتحسن المستمر في قطاع التمويل وإعادة التمويل العقاري في المملكة، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد ودعم القطاعات المختلفة.