التلغراف… صحيفة عالمية كبرى للبيع

كشفت مجموعة “ذا ديلي تلغراف” الإعلامية البريطانية التي تدير إحدى أشهر الصحف الرائدة حاملة الاسم نفسه (التلغراف)، طرح الصحيفة للبيع بسبب الديون القاسية المتراكمة عليها.

وأشار التقرير إلى أن الديون فاقت مليار يورو، ليأتي خيار البيع كحل وحيد أمام المجموعة في الوقت الحالي للهروب من الأزمة.

وجاء في بيان المجموعة الرسمي: “مجلس إدارة الشركتين الأم لمجموعة تلغراف ميديا غروب ومجلة ذي سبيكتايتور، يعلنان أن مستشاريهما سيطلقون (الجمعة) عملية البيع لكل من هاتين المؤسستين”.

أصول التلغراف

وتوقع محللون بيع أصول التلغراف المملوكة للأخوان التوأمان فريدريك وديفيد باركلي، بحوالي 500 مليون جنيه استرليني (573 مليون يورو).

ويدير مصرف غولدمان ساكس هذه العملية، بحسب العديد من وسائل الإعلام البريطانية، وفي يونيو الماضي أشار مصرف لويدز البريطاني وبنك أوف اسكتلند التابع له إلى أنهما يعتزمان طرح المجموعة للبيع لسداد الديون المتوجبة.

ومن بين المشتريين المحتملين مجموعة أكسل سبرينغر الإعلامية الألمانية، أكبر ناشر في ألمانيا والتي تملك صحيفة بيلد، وكذلك شركة DGMT”” المالكة لصحيفة “ديلي ميل” اليمينية الواسعة الانتشار، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقام مصرف لويدز البريطاني في يونيو بتعيين حراس قضائيين، بينما استمرت أنشطة النشر كالمعتاد.

واشترى الأخوان التوأمان فريدريك وديفيد باركلي منشورات مجموعة “تلغراف” عام 2004 مقابل 665 مليون جنيه إسترليني (763 مليون يورو).

وحاولت عائلة باركلي، التي تمتلك المجموعة منذ عام 2004، تقديم عرض في اللحظة الأخيرة لسداد ديون تبلغ قيمتها نحو مليار جنيه استرليني (1,15 مليار يورو) واستعادة السيطرة على المجموعة، لكن المحاولة كانت دون جدوى.