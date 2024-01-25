“البحر الأحمر” الدولية تكشف عن “روبوت” تنظيف الشواطئ

أعلنت اليوم الشركة الرائدة في مجال المشاريع السياحية المتجددة، ‘البحر الأحمر الدولية‘، عن إطلاق تقنية جديدة ومبتكرة لتنظيف الشواطئ، بهدف الحفاظ على جمال البيئة البحرية وتعزيز جهود الحفاظ على المحيطات.



التقنية الجديدة تأتي في شكل روبوت متقدم، تم تصميمه خصيصًا لجمع النفايات وتحسين مظهر الشواطئ. يتميز هذا الروبوت الحديث بقدرته على تحديد العناصر الصغيرة بحجم 1 سم2، مما يجعله فعالًا في إزالة النفايات البلاستيكية والحطام بدقة وبدون التأثير على البيئة.



يمتلك الروبوت، القدرة على تغطية مساحة تصل إلى 3000 متر مربع في ساعة واحدة، يظهر أن هذه الميزة تعزز كفاءته وفعاليته في مهمته. تلك المساحة الواسعة التي يمكن للروبوت تنظيفها في وقت قصير تمثل قفزة نوعية في جهود الحفاظ على البيئة البحرية.





يتيح للمشغل التحكم في الروبوت عن بُعد، مما يسهل توجيه عمليات التنظيف وتحديدها بشكل فعّال. كما تم تصميم الروبوت ليكون مرنًا بدرجة عالية، مما يتيح له التكيف مع التضاريس المختلفة والتنقل بسهولة حول العقبات.



من المقرر أن يُطلق الروبوت تجربته الأولى في وجهة سياحية مميزة، وهي ‘البحر الأحمر’. سيعمل الروبوت على تحسين المظهر البصري للشواطئ وترتيبها، مما يسهم في جعل تلك الوجهة البحرية أكثر جاذبية للزوار ويعكس التزام الشركة بتحقيق التوازن بين التطوير السياحي والحفاظ على البيئة البحرية.

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