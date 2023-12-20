فريق التحرير by فريق التحرير

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البحر الأحمر العالمية يبرم عقد لدعم عمليات التنقيب بالسعودية

يهدف لتصميم وتصنيع وتوريد وتشغيل مرافق الإقامة في المنطقة الشرقية

فريق التحرير by فريق التحرير

دعما لعمليات التنقيب عن النفط شرق السعودية أبرمت شركة البحر الأحمر العالمية عقدا مع شركة بيكر هيوز لتصميم وتصنيع وتوريد وتشغيل مجمع متنقل من المباني .

المجمع المتنقل عبارة عن مباني مسبقة الصنع لدعم عمليات الشركة التشغيلية في المنطقة الشرقية بقيمة 32.23 مليون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

ويهدف لتصميم وتصنيع وتوريد وتشغيل مرافق الإقامة في المنطقة الشرقية لدعم عمليات التنقيب عن النفط في المنطقة.

وأشارت إلى أن العملية تستلزم أيضًا خدمات دعم الحياة الكاملة عن بعد والتي تشمل تقديم الطعام وغسل الملابس والتدبير المنزلي ومكافحة الحشرات وإدارة المرافق.

وتتكون المرافق من العديد من الوحدات الجاهزة المفروشة بالكامل والتي تستخدم كمكاتب ومرافق لتناول الطعام ومغسلة ونادٍ رياضي ومسجد وغيرها، وهي مبنية من مواد عالية الجودة لتحمل الظروف الجوية القاسية ومتطلبات التنقل المستمرة إلى مواقع مختلفة.

وبينت أن الأثر المالي للعقد الذي تصل مدته 4 سنوات، يتمثل في تحقيق إيرادات وأرباح اعتبارا من الربع الرابع لعام 2024، مشيرة إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة ضمن التعاقد.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...