الإمارات.. ضبط 894 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين

أعلنت الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية والرقمية ضبطت 894 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين منذ المنتصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ اليوم مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، كما تكشف بياناتنا عن تعيين 1267 مواطناً بشكل صوري خلال الفترة ذاتها.

إيقاف المواطنين واسترداد المنافع المالية

وبينت الوزارة أنه تم إيقاف المواطنين الذين ثبت تورطهم بـ “التوطين الصوري” من مزايا برنامج “نافس”، وسيتم استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها.

وأكدت الوزارة على التعامل بحزم مع أي تجاوزات ومخالفات لقرارات التوطين، وتدعو الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.