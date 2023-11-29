فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات.. ضبط 894 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين

تم إيقاف المواطنين الذين ثبت تورطهم بـ “التوطين الصوري” من مزايا برنامج “نافس”، وسيتم استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها

فريق التحرير by فريق التحرير
شركة خاصة

أعلنت الموارد البشرية والتوطين أن منظومتها الرقابية والرقمية ضبطت 894 شركة خاصة مخالفة لقرارات التوطين منذ المنتصف الثاني لعام 2022 حتى تاريخ اليوم مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، كما تكشف بياناتنا عن تعيين 1267 مواطناً بشكل صوري خلال الفترة ذاتها.

إيقاف المواطنين واسترداد المنافع المالية

وبينت الوزارة أنه تم إيقاف المواطنين الذين ثبت تورطهم بـ “التوطين الصوري” من مزايا برنامج “نافس”، وسيتم استرداد المنافع المالية التي حصلوا عليها.

شركة خاصة

وأكدت الوزارة على التعامل بحزم مع أي تجاوزات ومخالفات لقرارات التوطين، وتدعو الجمهور إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات وقرارات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال أو من خلال التطبيق الذكي للوزارة وموقعها الإلكتروني.

شركة خاصة
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...