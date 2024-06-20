فريق التحرير by فريق التحرير

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تسهيلات بنكية بقيمة 81.7 مليار درهم.. الإمارات تعزز دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة

تشكل هذه القروض 9.7% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة.

فريق التحرير by فريق التحرير

كشف مصرف الإمارات المركزي عن وصول الرصيد التراكمي للقروض والتسهيلات المقدمة من قبل البنوك العاملة في الدولة للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 81.7 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وتشكل هذه القروض 9.7% من إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات المقدمة للقطاعين التجاري والصناعي في الدولة، والتي بلغت قيمتها 841.7 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي.

الإمارات

ويعكس حجم الائتمان الموجه للشركات الصغيرة والمتوسطة مدى أهميتها ودورها الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للاقتصاد، حيث تمثل 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، وتوظف ما يقرب من 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص.

عدد الشركات في الإمارات

وبلغ عدد هذه الشركات في الإمارات 557 ألفاً مع نهاية عام 2022، مع تطلّعٍ إلى الوصول إلى مليون شركة بحلول عام 2030، وفقاً لوزارة الاقتصاد.

وتساهم هذه الشركات بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ممّا يُؤكّد على مكانتها كأولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين.

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فريق التحرير

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