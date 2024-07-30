الأنصاري للصرافة تستحوذ على بي إف سي القابضة بـ 735 مليون درهم

أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية، إحدى الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، عن صفقة استحواذ بقيمة 200 مليون دولار على مجموعة بي إف سي القابضة.

الأنصاري أكبر شركة لخدمات التحويلات المالية

وتسعى الشركة إلى تعزيز مكانتها كأكبر مزود لخدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في منطقة الخليج، وسترتفع بذلك عدد فروعها إلى أكثر من 410 فرعاً في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، بزيادة نسبتها 60%، مع دعم من قوة عاملة تضم حوالي 6000 موظف، أي بزيادة نسبتها 25%.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الصفقة بحلول الربع الأول من عام 2025، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة في جميع الأسواق التي تعمل بها مجموعة بي إف سي القابضة.