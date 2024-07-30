فريق التحرير by فريق التحرير

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الأنصاري للصرافة تستحوذ على بي إف سي القابضة بـ 735 مليون درهم

تسعى “الأنصاري للخدمات المالية” إلى تعزيز مكانتها كأكبر مزود لخدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في منطقة الخليج.

فريق التحرير by فريق التحرير
الأنصاري

أعلنت شركة الأنصاري للخدمات المالية، إحدى الشركات المدرجة في سوق دبي المالي، عن صفقة استحواذ بقيمة 200 مليون دولار على مجموعة بي إف سي القابضة.

الأنصاري أكبر شركة لخدمات التحويلات المالية

وتسعى الشركة إلى تعزيز مكانتها كأكبر مزود لخدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في منطقة الخليج، وسترتفع بذلك عدد فروعها إلى أكثر من 410 فرعاً في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، بزيادة نسبتها 60%، مع دعم من قوة عاملة تضم حوالي 6000 موظف، أي بزيادة نسبتها 25%.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه الصفقة بحلول الربع الأول من عام 2025، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية والتنظيمية، بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة في جميع الأسواق التي تعمل بها مجموعة بي إف سي القابضة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...