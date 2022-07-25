اطلاق خدمة الترخيص الحرفي للعاملين في الأنشطة التجارية

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، أن منصة “بلدي” التابعة لها، أطلقت خدمة الترخيص الحرفي للعاملين في الأنشطة التجارية التي يشرف عليها القطاع البلدي، وذلك بالتعاون مع برنامج الفحص المهني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأشارت الوزارة في بيان لها على وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الخدمة تضمن للممارسين الحصول على المؤهل العلمي أو الخبرة والمهارات اللازمة لتأدية أعمالهم بكفاءة عالية، بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية تحقق رضا المستفيدين، كما تضمن تأمين الحماية للمستفيدين وتعويضهم في حالة وقوع الضرر على المنتجات أو الخدمات المقدمة.

ويحقق الترخيص الحرفي الميزة التنافسية للمنشآت أمام العملاء، كما يؤهل العاملين للحصول على شهادة الفحص المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عدد (81) مهنة، ويمكن الحصول عليه بخطوات بسيطة وميسرة من خلال زيارة الرابط التالي: https://balady.gov.sa//Services?id=327