استثمر الآن وادفع لاحقاً مع The Family Office

المنامة – البحرين، 5 ديسمبر 2022: The Family Office، شركة إدارة الثروات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، تُعلن عن خدمة جديدة تتيح للمستثمر تمويل 25% فقط من محفظته وتسديد الباقي على دفعات شهريّة تصل إلى خمس سنوات. فبعد إطلاق منصتها الرقمية الأولى من نوعها لإدارة الثروات في المنطقة، تُطلق الشركة اليوم هذه الخدمة عبر منصتها لتمكين المستثمر من بدء الاستثمار في الأسواق الخاصّة من دون تمويل الالتزام بالكامل من اليوم الأول.

بمجرّد إنشاء حساب عبر منصة الشركة، يحدّد المستثمر تفضيلاته وأهدافه الاستثماريّة ويختار خطة التمويل. يحصل بعد ذلك على اقتراح مخصّص للمحفظة وتفاصيل خطته التمويلية، ثم يبدأ بالاستثمار. وفي تفاصيل الخطة التمويلية، يختار المستثمر دفع مبلغ الاستثمار بالكامل للحصول على تخصيص أسرع من الفرص الحصريّة أو التسديد تدريجياً حتى توافر المبلغ الأدنى لتخصيص فرص الاستثمار القادمة.

هذا وتشكّل منصة The Family Office تتويجاً لجهود بذلتها الشركة على مدى 18 عامًا نجحت خلالها في الحفاظ على ثروة تزيد قيمتها عن مليارَي دولار وتنميتها لصالح مئات الأفراد والعائلات من أصحاب الثروات. تتيح المنصة الاطلاع على فرص استثمار عالميّة في الأسواق الخاصّة وإنشاء محفظة مخصّصة وتصوّر أدائها لأكثر من 10 أعوام. يتمكّن المستثمر أيضاً من الاطلاع على مجموعة من الآراء والتحليلات الاستثمارية، كما يصل إلى فرص عالميّة تقتصر عادةً على كبار المستثمرين ويُنشئ محفظة متوافقة مع أسلوبه الاستثماري وقدرته على تحمّل المخاطر.

انضمّ إلى منصتنا للاستثمار الآن والدفع لاحقاً، لمعرفة المزيد من التفاصيل زيارة الرابط التالي: https://www.tfoco.com/ar/invest-now-pay-later