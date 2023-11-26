ارتفاع عدد المنشآت في السعودية إلى 1.27 مليون منشأة

تصدرت مدينة الرياض مدن المملكة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023، تليها مكة المكرمة وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا.

وذلك وفق تقرير “مرصد منشآت” للربع الثالث 2023، الذي كشفت من خلاله الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت“، عن ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 1.27 مليون منشأة خلال الربع الثالث من العام الحالي، بنسبة زيادة 3.5%.



وأوضح التقرير المنشور على حساب الهيئة، أن 43% من المنشآت يتركّز في العاصمة الرياض بأكثر من 549 ألف منشأة، تليها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.3%، بعدد يزيد على 232 ألف منشأة، ثم المنطقة الشرقية بـ10.8% بنحو 137 ألف منشأة، بينما بلغت نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بقية المناطق 27.7%، بعدد يربو على 351 ألف منشأة.



و لفت الرصد، إلى أن هناك 1.1 مليون منشأة متناهية الصغر، وأكثر من 151 ألف منشأة صغيرة، وأكثر من 18 ألف متوسطة، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات التحويلية يعد من القطاعات الواعدة والجاذبة ويوفر العديد من الفرص النوعية لرواد الأعمال الناشئين، وقد حقق نموا بنسبة 4.6% في أغسطس، ووصل عدد منشآته إلى أكثر من 11 ألف منشأة.



كما ذكر التقرير أن إجمالـي التسهيلات الائتمانية المخصصـة مـن القطـاع الخـاص، للمنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة، خلال الربـع الأول مـن عـام 2023 ارتفع بنسبة 18.8% علـى أسـاس سـنوي، مـن 221 مليـار ريـال فـي الربـع الثانـي مـن عـام 2022، إلى 262.7 مليـار ريـال فـي الربـع الثانـي مـن 2023، ممـا يشـير إلى زيـادة ثقـة القطـاع المالـي فـي منظومـة المنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة فـي المملكـة.



ولفت إلى أن نسبة النمو في التمويل المقدم من البنوك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الربع الثاني، بلغت نسبة 19.3%، بإجمالي مبلغ 245.3 مليار ريال، فيما بلغت نسبة النمو في التمويل المقدم من شركات التمويل 12.5%، بإجمالي مبلغ 17.3 مليار ريال.



وركز التقرير على قطاع الصناعة، إذ بلغت نسبة النمو في نشاط قطاع الصناعات التحويلية 4.6% على أساس سنوي، وبلغ عدد الرخص الصناعية 136 ترخيصاً بنهاية أغسطس من العام الجاري، فيما وصلت نسبة النمو في عدد المنشآت الصناعية إلى 3.8%، أدت إلى بلوغ عدد المنشآت الصناعية القائمة في المملكة إلى أكثر من 11 ألف منشأة، مستهدفة 36 ألف منشأة بحلول 2035.

